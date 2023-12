Maurizio Fiorani

NewTuscia- VITERBO- La Flaminia porta via dal difficile campo del Cassino con un prezioso pareggio per 1-1 che da morale

dopo un periodo difficile in attesa del prossimo turno di campionato con il turno interno con l’Atletico Uri, reduce dal pareggio interno con il Gladiator a reti inviolate.

Pareggio molto combattuto per 2-2 tra il San Marzano e la Sarrabus Ogliastra, un pari che favorisce certamente la capolista Cavese che ne ha subito approfittato del pareggio dei sardi e, con la vittoria per 1-0 della stessa Cavese in trasferta sul campo del Cynthia-Albalonga, allunga di 5 lunghezze sulla Sarrabus Ogliastra. Il prossimo turno la capolista Cavese giocherà in casa

con l’ Anzio, reduce dal successo per 2-1 nel derby con la Nuova Florida.

La Boreale ottiene un successo di misura per 1-0 sul Budoni, si aprono cosi degli spiragli per la salvezza.

Il Trastevere esce battuto per 2-1 dalla trasferta sul campo dell’Ischia e rimane al terz’ultimo posto in classifica a quota 13 punti in classifica. Domenica nel prossimo turno il Trastevere dovrà recarsi in trasferta sul campo della Nocerina che èr educe dal pareggio a reti inviolate sul campo del Latte Dolce Sassari.

La Romana F.C fa suo il derby romano superando in casa 2-1 l’Ostia Mare, con questo successo i romani salgono al quarto posto in classifica in coabitazione con il Cynthia-Albalonga e Cassino al quarto posto in classifica.

Il girone d’andata volge al termine: in vetta la lotta si è ridotta a Cavese in vetta alla classifica e la Sarrabus Ogliastra staccata di 5 lunghezze, in coda la Boreale ha dato segnali di ripresa.

RISULTATI DELLA 15° GIORNATA D’ANDATA

ATLETICO URI-GLADIATOR 0-0

SAN MARZANO-SARRABUS OGLIASTRA 2-2

ANZIO-N FLORIDA 2-1

BOREALE-BUDONI 1-0

CASSINO-FLAMINIA 1-1

CYNTHIA-ALBALONGA-CAVESE 0-1

ISCHIA-TRASTEVERE 2-1

ROMANA F.C-OSTIA MARE 2-1

LATTE DOLCE SS-NOCERINA 0-0

CLASSIFICA



CAVESE 35

SARRABUS OGLIASTRA 30

ISCHIA 25

CYNTHIA ALBALONGA 23

ROMANA F.C 23

CASSINO 23

NOCERINA 22

SAN MARZANO 21

ATLETICO URI 20

N FLORIDA 19 (-3)

OSTIA MARE 19

LATTE DOLCE SS 19

FLAMINIA 16

ANZIO 14

TRASTEVERE 13

BUDONI 13

BOREALE 12

GLADIATOR 11

PROSSIMO TURNO

BOREALE-SAN MARZANO

BUDONI-CASSINO

CAVESE-ANZIO

FLAMINIA-ATLETICO URI

GLADIATOR-CYNTHIA ALBALONGA

NOCERINA-TRASTEVERE

N.FLORIDA-LATTE DOLCE SS

OSTIA MARE-ISCHIA

SARRABUS OGLIASTRA-ROMANA F.C