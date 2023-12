Maurizio FioraniN

NewTuscia – VITERBO – La Faul Cimini è stata fermata sul pareggio dall’Aranova in casa: on riesce più a vincere e la vetta ormai si allontana definitivamente.

Il cambio di panchina con l’avvento di Mr.Castagnari non ha prodotto il tanto auspicato cambio di passo e domenica la Faul andrà a far visita alla Pescatori Ostia che ha vinto in trasferta sul campo dell’Audace 1919 riaprendo il discorso salvezza.

Il Pomezia, con il piglio della grande squadra, liquida con un secco 5-2 il Maccarese e mantiene la vetta con tre punti sul Rieti che è andato a vincere per 1-0 sul campo della Romulea.

L’Astrea si è imposta per 1-0 sul Valmontone, per i ministeriali un successo che riapre qualche spiraglio per

rientrare nel giro che conta.

Pareggio nel derby capitolino tra Aurelio e Montespaccato, un 1-1 che accontenta entrambe.

Successo corsaro del Civitavecchia che si impone per 4-2 sul campo della Luiss, un successo per i tirrenici he si portano nelle zone medio-alte della classifica.

Altro pareggio per 1-1 tra il Villalba ed il Campus Eur che certamente non serve al Villalba.

Successo esterno per 2-1 del Ladispoli sul campo della Citizen Academy, per il Ladispoli un successo importante

il Ladispoli in chiave salvezza.

RISULTATI DELLA 16° GIORNATA D’ANDATA

FAUL CIMINI-ARANOVA 0-0

ASTREA-VALMONTONE 1-0

AURELIO-MONTESPACCATO 1-1

LUISS-CIVITAVECCHIA 2-4

ROMULEA-RIETI 0-1

VILLALBA-CAMPUS EUR 1-1

CITIZEN ACADEMY-LADISPOLI 1-2

AUDACE 1919-PESCATORI OSTIA 1-2

POMEZIA-MACCARESE 5-2

CLASSIFICA

POMEZIA 35

RIETI 32

AURELIO 31

MONTESPACCATO 30

CAMPUS EUR 30

MACCARESE 26

CIVITAVECCHIA 26

ROMULEA 24

ASTREA 23

VALMONTONE 23

FAUL CIMINI 21

ARANOVA 20

LUISS 20

VILLALBA 14

AUDACE 1919 13

LADISPOLI 12

PESCATORI OSTIAA 10

CITIZEN ACADEMY 8

PROSSIMO TURNO

LADISPOLI-ROMULEA

ARANOVA-POMEZIA

MONTESPACCATO-AUDACE 1919

VALMONTONE-VILLALBA

MACCARESE-LUISS

CAMPUS EUR-CITIZEN ACADEMY

PESCATORI OSTIA-FAUL CIMINI

CIVITAVECCHIA-ASTREA

RIETI-AURELIO