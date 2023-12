NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che oggi 16 dicembre 2023 vengono emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati a lo Spazio e il Futuro: i Programmi spaziali italiani, Piero Angela, Agenzia Spaziale Italiana, gli Astronauti italiani, relativi al valore della tariffa B zona 3 pari a 3,20€, per ciascun francobollo. I francobolli sono racchiusi in un foglietto.

Tiratura: duecentomila esemplari di foglietti pari a ottocentomila francobolli.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetti a cura di Paola Garivaghi per i francobolli dedicati a Programmi spaziali italiani ed Agenzia Spaziale Italiana; a cura del Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobolllo dedicato a Piero Angela; Fabio Abbati per il francobollo dedicato agli Astronauti italiani.

Foglietto:

raffigura per l’intera superficie il medesimo particolare del cosmo con stelle e pianeti presente sullo sfondo del francobollo dedicato a Piero Angela. In basso a sinistra, è riprodotto il logo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Completa il folglietto, in alto la legenda “SPAZIO E FUTURO”. In basso a destra, è presente il codice a barre per la rilevazione automatica dei francoboli.

Francobolli:

i quattro francobolli, disposti su due colonne in coppia, raffigurano rispettivamente:

Pogrammi spaziali italiani: la Terra con i satelliti COSMO-SkyMed in orbita intorno ad essa rappresentativi del più importante sistema civile e militare di satelliti radar per l’osservazione terrestre;

la Terra con i satelliti COSMO-SkyMed in orbita intorno ad essa rappresentativi del più importante sistema civile e militare di satelliti radar per l’osservazione terrestre; Piero Angela: un ritratto di Piero Angela, giornalista italiano specializzato in ambito scientifico, in primo piano su un particolare del cosmo con stelle e pianeti;

un ritratto di Piero Angela, giornalista italiano specializzato in ambito scientifico, in primo piano su un particolare del cosmo con stelle e pianeti; Agenzia Spaziale Italiana: una reinterpretazione di una veduta satellitare della penisola italiana su cui campeggia, al centro, il logo dell’Agenzia Spaziale Italiana;

una reinterpretazione di una veduta satellitare della penisola italiana su cui campeggia, al centro, il logo dell’Agenzia Spaziale Italiana; Astronauti italiani: una reinterpretazione di un astronauta italiano durante una passeggiata nello spazio.

Completano i francobolli le legende “PROGRAMMI SPAZIALI ITALIANI”, “COSMO-SKYMED”, “PIERO ANGELA”, “1928-2022” e “ASTRONAUTI ITALIANI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B zona 3”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Roma V.R..

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente il foglietto, una cartolina annullata ed affrancata, quattro buste primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 50€.