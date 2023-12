NewTuscia – VITERBO – E’ quasi una missione impossibile quella che attende la Domus Mulieris in questa domenica pomeriggio, quando al PalaMalè arriverà la formazione del San Raffaele per un match valido come secondo impegno del girone di ritorno nel campionato di serie B di basket.

Il team romano è infatti in testa alla classifica con un cammino fatto di sole vittorie, dieci in altrettante gare disputate; miglior difesa del girone, terzo miglior attacco, un differenziale medio di quasi venti punti sulle avversarie e un dominio praticamente assoluto finora sul campionato, con l’unico brivido arrivato nella gara casalinga contro Elite finita con una vittoria al supplementare.

Nel match di andata, il San Raffaele si impose nettamente per 67-36 con Ciaccioni (17) e Barbieri (14) migliori realizzatrici, allungando in modo deciso nel secondo tempo dopo aver chiuso il primo sul +14. La Domus Mulieris non riuscì a mandare nessuna giocatrice in doppia cifra, soffrendo la difesa fisica e intensa delle romane che impedì alla squadra gialloblù di esprimere al meglio il proprio gioco.

“In quella occasione hanno mostrato tutta la loro forza – commenta coach Scaramuccia – sia in termini di fisico che di esperienza e profondità nelle rotazioni. Ci eravamo incontrati anche in precampionato ed avevamo vinto noi, per quanto le gare non ufficiali abbiano un valore diverso rispetto a quelle con i due punti in palio. Credo però che quella sconfitta le avrà probabilmente caricate ancora di più al momento di incontrarci di nuovo e sarà così anche stavolta. Una vittoria per noi avrebbe un valore enorme nella corsa verso un piazzamento playoff e proveremo a dare il massimo come facciamo sempre. In settimana abbiamo lavorato bene, la condizione fisica è buona ma dobbiamo migliorare il nostro approccio alle gare: spesso ci è capitato di finire sotto in modo deciso nel primo quarto ed è un errore che, contro avversarie di questo livello, non dobbiamo assolutamente commettere”.

La palla a due è prevista per le ore 18 e a dirigere l’incontro saranno i signori Fabio Aloisi e Stefano Lorenzoni, entrambi di Rieti. L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito ed è prevista la diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale della società viterbese (Basket Ants)