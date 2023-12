NewTuscia – VITERBO – Tra i danni causati dal maltempo questa mattina si può contare anche la caduta di un albero intorno alle 7.00 in località San Giorgio ad Acquapendente che ha colpito una vettura in transito. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito, ma la strada è rimasta bloccata fino alla rimozione dell’auto coperta di rami e danneggiata nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per rimuovere l’albero ed effettuare i rilievi.

Altro danno sulla superstrada, dove crolla un cartellone pubblicitario sempre a causa delle raffiche di vento. Anche in questo caso, sebbene e per fortuna nessuno sarebbe rimasto ferito, si sono verificati rallentamenti al traffico intorno alle 11.00 all’altezza dell’uscita per Vetralla. Su posto i tecnici dell’Anas per gestire la viabilità. Al momento le auto transitano su una sola corsia