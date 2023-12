NewTuscia – VITERBO – A seguito della proclamazione dello stato di agitazione nazionale indetto in data 01 dicembre 2023 da CGIL FP CISL FP UIL FPL in tutte le strutture associate ad ARIS, unitamente al mancato accordo ed al tentativo di conciliazione tra la stessa ARIS e le citate OO.SS. svoltosi presso il Ministero del Lavoro in data 06/12/2023, le scriventi organizzazioni sindacali hanno indetto una assemblea di tutto il personale aperta a tutti i lavoratori insistenti presso il complesso socio sanitario di Villa Immacolata in San Martino al Cimino (VT) nel giorno 18/12/2023 dalle ore 11 alle ore 14 nello spazio aperto di fronte all’ingresso del complesso sociosanitario.

L’iniziativa si rende necessaria per manifestare contro il comportamento dell’associazione datoriale ARIS che nega con il comportamento citato in premessa il un riconoscimento delle ragioni e della dignità di tutti i lavoratori del comparto che oramai “sopravvivono” con uno stipendio fermo al 2012. Per questo motivo, per la necessità di rivendicare stesso lavoro stesso salario stessi diritti di un servizio che è integrato nel sistema sanitario regionale, questa iniziativa è preparatoria allo sciopero proclamato per il 31/01/2024 da CGIL CISL UIL. Viterbo, 15 dicembre 2023

CGIL FP CISL FP UIL FPL

Antonino Ferrigno Francesco Guitarrini Maurizio Bizzoni