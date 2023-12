NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo.

A Natale puoi! È questo che salta alla mente leggendo l’articolo del caro sindaco Cascianelli!!

Proprio in questi giorni natalizi dopo un lungo letargo si è finalmente svegliato e con grande stupore ha appreso che qualcosa di strano stava accadendo nel suo tanto amato paese!!! A suo tempo cioè prima di cadere nel lungo letargo “ha fatto “, cosa non si sa, ora vuole però capire, finalmente!!! Sarebbe bastato semplicemente partecipare alla Conferenza del 2 dicembre scorso organizzata dai Personaggi del Comitato di Arlena con il patrocinio del Comune di Tuscania per rendersi conto della gravità della situazione e ascoltare chi forse ne sa qualcosa in più e prendere esempio da chi ha veramente a cuore la difesa del territorio e la salute di chi lo abita.

Ha forse capito che i 4 siti individuati ad Arlena di Castro oggi non si possono più definire come eventualmente possibili ma definitivamente idonei ad accogliere scorie nucleari?

Certo non possiamo condannarlo perché oltre alla fase di letargo nel tempo residuo ha avuto il suo gran da fare per portare avanti il progetto di una discarica che se realizzata sarà a soli 100 metri da uno dei siti di scorie nucleari ma che sarà sicuramente una opportunità straordinaria in quanto sarà la prima e forse anche l’unica discarica con elevato valore tecnologico e di rispetto dell’ambiente come asserito dalla signora Valeria Granì della Med Sea Litter, porterà occupazione e farà sì che il Viterbese diventi la prima provincia “Plastic Free” d’Italia. COSI NON È !

Se venisse lavorata veramente solo plastica ; come si può credere che vada in discarica il 57/% della plastica stessa che presenta di per se’ un molto più alto grado di riciclabilità? Il progetto di discarica è inserito si nella graduatoria del PNRR ma relegato all’ultimo posto della graduatoria stessa e non finanziato, segno evidente che non si tratta certo di un’opera con requisiti così eccellenti.

Ma a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai e allora suggeriamo alla Valeria Granì di fare tanti auguri al sindaco di Arlena di Castro , Cascianelli Publio senza il quale tutto questo non sarebbe mai potuto accadere!!

Miranda Bocci