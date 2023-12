NewTuscia – MILANO – UGL Salute Lombardia ha il suo nuovo segretario regionale, Diego Bollani, operatore sanitario impegnato nel servizio dell’emergenza-urgenza.

“L’esperienza professionale maturata sul campo – le prime parole dopo il nuovo incarico di Bollani – sono il propellente per dare forza alle battaglie da combattere sul territorio lombardo perché siano sempre riconosciuti diritti e dignità di tutti i lavoratori, ognuno con le proprie peculiarità e le proprie differenze. Sono convinto che entrando sempre più in contatto con gli operatori sanitari, verificando le condizioni di lavoro, sapremo affiancarli nelle strutture così da rafforzare la nostra presenza e essere ancora di più un punto di riferimento. C’è tanto da fare per portare all’eccellenza il SSR e la UGL Salute è pronta a recitare da protagonista”. A credere nelle qualità di Diego Bollani è il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano. “La sua nomina a referente regionale, in un territorio così vasto e complicato come quello della Lombardia, è il segno della nostra volontà di consolidarci grazie alla forza dei nostri rappresentanti e delle nostre idee.

L’impegno che ci siamo assunti, quello di essere protagonisti del rilancio della sanità in Italia, passa attraverso il grande lavoro che persone come Bollani compiono al fianco dei professionisti della salute. A lui il mio personale augurio, e quello di tutta la UGL Salute, di saper affrontare le nuove sfide a testa alta senza arretrare mai di un centimetro, a difesa di una trincea del lavoro che per noi ha il nome di giustizia sociale”