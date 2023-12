NewTuscia – ROMA – Trastevere comunica di aver prelevato in prestito fino al termine della stagione il terzino Christian Pietrangeli, classe 2005, all’Avezzano nella prima metà di campionato. Cresciuto nei settori giovanili di Nuova Tor Tre Teste, Cinecittà Bettini, e Atletico 2000 (dove gioca fino alla Juniores Elite), la scorsa estate si è trasferito in Abruzzo e, con la maglia dei marsicani, ha disputato complessivamente 9 presenze tra campionato e Coppa Italia, partendo per 8 volte titolare: «Sono felice di iniziare questa nuova esperienza a Trastevere, dopo aver fatto il mio debutto tra i grandi ad Avezzano. I compagni, lo staff tecnico e la dirigenza mi hanno fatto sentire subito a casa, adesso è compito mio farmi trovare pronto per il bene della squadra. L’auspicio è quello di ottenere più punti possibili da qui alla fine del campionato».

