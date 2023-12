Miranda Bocci

NewTuscia – VITERBO – Ieri, 13/12/2023, dopo nove anni alla guida della Cisl di Viterbo, Fortunato Mannino lascia per altro incarico: presidente ISCOS REGIONALE : il degno riconoscimento ad un grande dirigente della CISL.

Con queste parole ha voluto salutare la folta platea che ieri presso l’hotel delle Terme dei Papi era presente :

“ Lascio una Organizzazione Sana ai vertici del dialogo sociale. Lascio un gruppo dirigente, giovane, motivato e pronto ad intercettare il cambiamento generazionale in atto, esco a testa alta, consapevole di aver dato il massimo in questa esperienza portando la Cisl di Viterbo ad essere il primo Sindacato del territorio, punto di riferimento per lavoratori, pensionati, studenti e istituzioni. Di questa magnifica esperienza porto con me un bagaglio umano di grande valore. Ringrazio tutte le autorità istituzionali, la segreteria della Cisl Regionale ed il Segretario Generale Luigi Sbarra che hanno partecipato al mio addio. Faccio i migliori auguri di buon lavoro ad Elisa Durantini e la sua Segreteria.

Le sue “ pupille “ testimoniano la sensibilità e il senso del dovere del grande zio :

“Vedendo mio zio Fortunato Mannino (quando ancora non capivamo cosa significasse) portarci a casa zainetti pieni di loghi e palloncini colorati di ritorno da qualche manifestazione, intavolare discussioni di tipo politico-filosofico a ogni pranzo o cena di famiglia (che poi finivano sempre in comizi prolissi🤣), noi bambine la vedevamo come una cosa alternativa, particolarmente divertente. Qualcosa che portasse consapevolezza e gioia…sapevamo che, in famiglia si stava respirando un’aria partecipativa di fede in qualche causa, un “ideale”.Poi chiedevamo “ma zio perché tu fai queste cose?” E lui rispondeva “per lavoro”. E qui era la particolarità, perché a differenza di molti altri adulti, lui era l’unico che viveva e parlava di “lavoro” in questo senso così appassionato, diverso, appunto “alternativo”. Molti adulti lavoravano solo per “dovere”, ma lui no. Lo zio lavora e lavorerà per passione, è una persona ambiziosa, ma mai presuntuosa. Lo zio è una persona semplice ma di valore umile e sapiente, è partito da zero, dalle fondamenta, e con le sue uniche forze ha raggiunto e conquistato grandi successi.

Lo zio ci ha sempre insegnato l’umiltà in ogni nostra azione, il ricordarci da dove proveniamo, di quanto vale la nostra storia, di quanto valgono le nostre radici umili, ma ricche di valori .

Lo zio, e lo vanto estremamente, ha partecipato da cittadino attivo , e in qualità di primo tra i sindacalisti ,a sfide sociali veramente grandi con onestà e capacità: risolvendo, aiutando, facendo la differenza.

Tutto questo continuerà a farlo con passione. Dunque

Non lo diciamo mai troppo spesso, ma ora non è il momento di essere riservati….siamo orgogliosi di avere in famiglia un esempio quale è il tuo e di averti accanto.”

“ Salutiamo con affetto il segretario uscente e grande persona, sempre disponibile, Fortunato Mannino, in ogni istante avevi un problema LUI c’era… ad ogni ora LUI c’era … per ogni cosa LUI c’era… lui non era un sindacalista, Fortunato era IL sindacalista, come sottolineato oggi dal nostro segretario generale Luigi Sbarra, grande persona e grande sindacalista!!! CISL, il sindacato che unisce… VERAMENTE!!!”

Infine Fortunato il nuovo presidente ISCOS REGIONALE ha concluso ringraziando tutti i rappresentanti delle istituzioni presenti che li hanno sempre supportato in ogni decisione importante a favore dei lavoratori.

Grazie Fortunato a nome di tutto lo staff di Newtuscia .