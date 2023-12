NewTusvia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La notizia è arrivata ieri, ed è stata come un fulmine a ciel sereno: su 51 siti identificati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica come idonei ad ospitare depositi di scorie nucleari, ben 21 sono nella provincia di Viterbo. Mentre è iniziata la mobilitazione delle autorità locali per opporsi a scelte che potrebbero danneggiare l’intera area della Tuscia, la CIA LAZIO NORD – Agricoltori Italiani desidera rimarcare la propria assoluta contrarietà all’installazione di depositi nucleari nel territorio della provincia di Viterbo. Questo non solo per una questione meramente ambientale, che potrebbe avere conseguenze pesanti sull’agricoltura, sul turismo ed anche sulla valutazione stessa dei terreni, ma anche per una questione strategica. Quanti di noi avrebbero potuto immaginare qualche anno fa di avere non una ma ben due guerre in Europa e nel Medio Oriente? Ebbene, le abbiamo, ed anche eventi che sembravano inimmaginabili poco tempo fa stanno accadendo. E pur senza evocare immagini catastrofistiche, quanto saggio sarebbe avere dei siti di stoccaggio di scorie nucleari a poco più di 65 Km in linea d’aria dalla Capitale?

Detto questo, la CIA LAZIO NORD – Agricoltori Italiani esprime l’augurio che questa indagine – svolta per identificare luoghi potenzialmente idonei – non abbia alcun carattere definitivo, e che altre zone d’Italia esprimano candidature, onde evitare che la Tuscia venga fortemente penalizzata e depauperata da una sciagurata allocazione di questi siti.