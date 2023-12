Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – E’ notizia di ieri che il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha reso pubblica la Carta nazionale delle aree idonee a ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari, redatta dalla Sogin, che già nel 2021 aveva pubblicato la Carta delle aree potenzialmente idonee allo scopo.

Il dato che più preoccupa è che su una lista di 51 possibili siti la Tuscia compaia ben 21 volte.

Va comunque tenuto presente che il decreto legge Energia dello scorso 27 novembre ha offerto ai comuni la possibilità di candidarsi volontariamente per ospitare il deposito entro il 2030. E il Comune di Trino Vercellese ha avanzato la propria candidatura volontaria.

Tutti i siti individuati nel Lazio sono nella Tuscia e interessano i territori dei seguenti Comuni: Ischia di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro, Tessennano, Tuscania, Tarquinia, Piansano, Arlena di Castro, Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello, Gallese, Corchiano.

Le dimensioni del progetto sono assolutamente rilevanti : il nuovo deposito dovrà custodire 95mila metri cubi di rifiuti radioattivi, di cui 17mila metri cubi “a media e alta attività” e 78mila metri cubi “a molto bassa e bassa attività”, così ripartiti: 50mila metri cubi sarebbero destinati allo smantellamento degli impianti nucleari per la produzione di energia elettrica, 28mila metri cubi dedicati agli impianti nucleari di ricerca ed ai settori della medicina nucleare e dell’industria.

Il 2021 si era aperto con l’individuazione da parte dello studio reso noto dall’agenzia specializzata Sogin delle 67 aree localizzate nelle varie regioni italiane, idonee al deposito dei rifiuti radioattivi.

Tra le 67 aree nel 2021 dichiarate idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi italiani anche tre comuni del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre che associa come aderenti i comuni di Civita Castellana, Orte, Nepi, Castel Sant’Elia, Vasanello, Vignanello, Vallerano, Canepina, Gallese, Corchiano, Faleria, Calcata e Fabrica di Roma.

Riteniamo opportuno, tra le moltissime prese di posizione delle realtà sociali, politiche economiche della Tuscia la netta critica del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre.

Il comunicato del presidente del Biodistretto, Famiano Crucianelli nel 2021 e’ quanto mai attuale:

“Non sappiamo in virtu’ di quali “caratteristiche socio – ambientali “sia stata fatta questa scelta, non sappiamo chi sono gli interlocutori e gli interessi che hanno guidato i selezionatori della Sogin. Né c’interessa in questo momento, cosa che certamente faremo, aprire una discussione generale sul nucleare, sul nucleare civile e sul suo uso. Ora ci preme essere chiari sull’ipotesi di fare nel nostro territorio una discarica nucleare, ci rivolgiamo ai tecnici, alla Politica e soprattutto alla nostra gente.

In primis, la questione non riguarda solo Corchiano, Gallese e Vignanello. Se dovesse maturare la scelta di utilizzare i siti del nostro territorio come discariche di scorie nucleari il danno ambientale, sociale ed economico coinvolgerebbe l’intera area del Biodistretto, tutti i tredici comuni che ne fanno parte. Stiamo parlando di comuni che sono uno accanto all’altro, stiamo parlando di un tessuto ambientale, economico ed umano che costituisce un’unica comunità.

In secondo luogo contestiamo radicalmente le ragioni che hanno ispirato questa scelta. Si parla di criteri “socio – ambientali”, quali criteri? quali le condizioni socio – ambientali che hanno ispirato la Sogin?

Il nostro è un territorio nel quale vi è una produzione agricola di grande pregio non solo per le produzioni antiche, ma anche perché siamo il primo polo di produzione di nocciole in Italia. La nostra è un’agricoltura ricca che avrebbe un colpo mortale da una scelta di questo tipo.

Il nostro è un territorio che ha un’importante attività manifatturiera: Civita Castellana è il secondo polo di produzione delle ceramiche in Italia.

Il nostro è un territorio che ha un grande valore ambientale, siamo all’assurdo di siti che vengono proposti fra il monumento naturale delle Forre e l’Oasi del WWF.

Il nostro territorio già oggi è un territorio di grande interesse turistico e culturale e la valorizzazione di questo patrimonio naturale e culturale abbiamo proprio nelle settimane passate discusso con l’assessore regionale al turismo.

Stiamo quindi parlando non di un territorio abbandonato, inospitale, privo di vita e di produzione di ricchezza. I comuni del Biodistretto sono un’area di grande valore sociale, ambientale, economica e turistica che verrebbe compromessa da una scelta irresponsabile come quella che viene ipotizzata dalla Sogin .

Da ultimo, questione per noi di fondamentale importanza. La scelta di fare il Biodistretto quasi dieci anni, aveva al fondo la volontà di valorizzare in una strategia di sostenibilità ambientale ed economica la grande virtù della nostra terra. Lo sviluppo sostenibile come stella polare del nostro territorio, ovvero esattamente l’opposto di quello che si vorrebbe fare con le scorie radioattive.

La nostra opposizione unitamente ai comuni del Biodistretto – conclude il comunicato del presidente del Biodistretto Crucianelli – è e sarà intransigente, come si usava dire “senza se e senza ma”.

Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda, con tutti i risvolti della salute e sicurezza pubblica,ecologici e di grave impatto sulle produzioni agricole, artigianali ed economiche.

Legambiente: “Smaltimento in sicurezza delle scorie e chiudere per sempre col nucleare”

“Lo smaltimento in sicurezza dei nostri rifiuti radioattivi è fondamentale per mettere la parola fine alla stagione del nucleare italiano e per gestire i rifiuti di origine medica, industriale e della ricerca che produciamo ancora oggi. La partita è aperta da tempo, non è semplice ma è urgente trovare una soluzione visto che questi rifiuti sono da decenni in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia. Per questo dal 2015 abbiamo più volte denunciato il ritardo da parte dei ministeri competenti nella pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee. Ora è necessario che si attivi un vero percorso partecipato, che è mancato finora, per individuare l’area in cui realizzare un unico deposito nazionale, che ospiti esclusivamente le nostre scorie di bassa e media intensità, che continuiamo a produrre, mentre i rifiuti ad alta attività, lascito delle nostre centrali ormai spente grazie al referendum che vincemmo nel 1987, devono essere collocate in un deposito europeo, deciso a livello dell’Unione, su cui è urgente trovare un accordo”.

È questo il commento di Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio e Stefano Ciafani presidente di Legambiente e sulla Carta nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il Deposito Nazionale Parco Tecnologico (CNAPI), pubblicata adalla Sogin, nel 2021, che individuava 67 aree le cui caratteristiche soddisfano i criteri previsti nella Guida Tecnica n. 29 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del 2014 e i requisiti indicati nelle linee-guida dell’International Atomic Energy Agency (IAEA); di queste, 22 sono nel Lazio.

Già nel 1999 con il dossier “L’eredità radioattiva” Legambiente evidenziò come la stagione del nucleare italiano non fosse finita, alla luce della pesante eredità delle scorie nucleari collocate in depositi temporanei situati in aree assolutamente inidonee e delle operazioni di smantellamento e bonifica delle vecchie centrali ancora da completare.

Per questo nel passato l’associazione ambientalista ha più volte ricordato come il problema degli attuali siti nucleari a rischio non può essere risolto costruendo nuovi depositi in questi stessi siti ma individuando, con trasparenza e oggettività, il sito per una diversa e sicura collocazione di tutti i materiali radioattivi presenti in quelle aree. Il Deposito nazionale (che secondo il Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dovrà essere realizzato entro il 2025) sarà inoltre funzionale allo smantellamento e alla bonifica delle vecchie centrali nucleari ancora presenti sul territorio nazionale e per gestire i rifiuti prodotti annualmente negli ospedali, dall’industria e dai centri di ricerca.

“Tutti ricordiamo quello che successe nel 2003 quando l’allora commissario della Sogin e il governo Berlusconi scelsero, con un colpo di mano e senza fare indagini puntuali, il sito di Scanzano Jonico in Basilicata che, dopo le sollevazioni popolari a cui partecipammo anche noi, fu ritirato – conclude Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente -.

Si tratta di un’esperienza davvero terribile da non ripetere. La pubblicazione della CNAPI è solo il primo passo. Siamo infatti convinti che i troppi ritardi e la poca chiarezza che hanno caratterizzato fino ad ora questo lungo e complesso percorso, rischiano di far partire il tutto con il piede sbagliato. Formalmente da oggi ci sono 60 giorni per produrre delle osservazioni da parte del pubblico al lavoro fatto, ma non ci si può limitare a questo. Ribadiamo con fermezza l’urgenza di avviare un percorso trasparente, partecipato e condiviso col territorio che coinvolga i cittadini, le associazioni, le amministrazioni locali e la comunità scientifica, a partire dalle informazioni contenute nella CNAPI”.

ROMA – “Scorie nucleari? No, grazie! Il piano è irricevibile.”

Questo il commento dell’associazione ambientalista Fare Verde Lazio alla proposta, resa nota in queste ore, dell’individuazione di aree potenzialmente idonee a ospitare il Deposito Nazionale delle scorie nucleari.

“Da anni andiamo denunciando l’aggressione in atto contro la popolazione della provincia di Viterbo – dichiara Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde – centrale a carbone di Civitavecchia, strada trasversale che vogliono far passare nella bellissima valle del Mignone, autostrada, decine di progetti di impianti eolici e solari con conseguente consumo del suolo agricolo, incertezza sulla sorte della centrale di Montalto di Castro in via di dismissione.

A tutto questo si aggiunge oggi la notizia dell’individuazione, da parte di Sogin, di una serie di siti dove realizzare il Deposito Nazionale delle scorie nucleari.

Invitiamo i Sindaci, il Presidente della Provincia e quello della Regione, i Deputati e Senatori eletti nel Lazio, i Consiglieri Regionali, alla massima mobilitazione. Crediamo sia folle spostare i rifiuti nucleari dai luoghi dove sono prodotti per portarli da altre parti. Per questo il progetto di stoccare nella Tuscia questi rifiuti altamente pericolosi è irricevibile.

Inoltre, mettiamo in guardia sul pericolo del “ricatto occupazionale”, metodo già usato in passato per piegare la volontà delle popolazioni e degli amministratori locali.

Il problema enorme dei rifiuti radioattivi – conclude Olmi – è l’ennesima conferma di quanto fossimo nel giusto noi ambientalisti, quando assieme al popolo italiano ci siamo battuti affinché l’Italia uscisse dalla follia nucleare.”

Associazione ambientalista Fare Verde Lazio