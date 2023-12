NewTuscia – VITERBO – Noi del movimento Civico Viterbo 2020 ribadiamo il nostro NO convinto all’individuazione nella nostra provincia del sito che dovrà ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari.

Dopo la pubblicazione da parte del Governo Nazionale della Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai) per il deposito nazionale delle scorie nucleari, rimaniamo basiti per la decisione che non ha tenuto conto in alcun modo delle osservazioni dei comitati e delle peculiarità del nostro territorio, non possiamo che esprimere rammarico per la pubblicazione di questo elenco.

Sono addirittura 21 su 51 le aree della provincia di Viterbo, non si sa bene in base a quale criterio, idonee ad ospitare il sito unico nazionale delle scorie nucleari.

Non possiamo assolutamente accettare e tollerare tutto questo perché il nostro territorio, oltre alla mancanza di idoneità, non può permettersi il lusso di ospitare il cimitero nucleare più grande d’Europa.

Parliamo di una provincia, quella di Viterbo, dedita al turismo e all’agricoltura, che fa delle sue peculiarità ambientali un punto di forza. Tutto questo non può, quindi, essere messo in discussione da una decisione folle e avventata, per contrastare la quale possiamo già pubblicamente rassicurare che faremo ciò che è necessario: siamo pronti a tutto pur di difendere la nostra terra da chi continua a danneggiare la Tuscia, dai rifiuti regionali laziali alle scorie nucleari.

Invitiamo il presidente della regione Lazio Rocca e i consiglieri regionali del territorio a ribadire il proprio no al Governo Nazionale all’individuazione nel nostro territorio dei siti per i rifiuti radioattivi.

A questo punto crediamo che sia opportuno fare sintesi: tutte le forze politiche e civiche, ad iniziare da quelle che sostengono il Governo nazionale, si assumano le proprie responsabilità verso i cittadini e si oppongano insieme a noi per evitare un’ingiustizia palese.

Movimento Civico Viterbo Venti Venti