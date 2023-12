NewTuscia – VITERBO – Il Commissario Straordinario del Governo, Guido Castelli, ha firmato ieri l’ordinanza per la riqualificazione dell’ex Stazione sperimentale di Granicoltura “Strampelli” a Rieti, con un investimento di 7 milioni di euro. Coinvolgendo diverse istituzioni, il progetto mira a potenziare questo sito strategico per la ripresa economica delle regioni coinvolte (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), ospitando la collezione di Strampelli e attività di ricerca e didattica universitarie del Polo universitario di Rieti.

Grande soddisfazione da parte del Rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, che ha affermato: “La riqualificazione del centro Strampelli è una notizia straordinaria da diverse prospettive. Si recupera un complesso di grande importanza per Rieti, restituendolo allo studio e alla ricerca in agricoltura, un ambito cruciale per il futuro del Paese e del pianeta. Questo passo contribuisce significativamente a consolidare Rieti come città universitaria e della scienza, un impegno che condividiamo con Sapienza Università di Roma. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le istituzioni coinvolte, che lavorano con grande sinergia e spirito collaborativo per rilanciare questo territorio meraviglioso, con particolare riferimento al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, al Ministero della Cultura, alla Cabina di Coordinamento per la Riparazione e Ricostruzione del Sisma 2016, alla Regione Lazio e al Comune di Rieti”.