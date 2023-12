NewTuscia – TARQUINIA – Appuntamento alle 17:00 di venerdì 15 dicembre p.v. presso la “Sala Sacchetti” del Palazzo dei Priori della Società Tarquiniense d’Arte e Storia a Tarquinia (VT), ingresso da via dell’Archetto n. 4, per discutere dell’impatto sulla Sanità Pubblica della nuova riforma federalista che va sotto il nome di “Autonomia differenziata per le Regioni a statuto ordinario”.

Ad introdurre la tematica sarà la prof.ssa Valeria Bruccola cui seguirà il prezioso contributo della prof.ssa Marina Boscaino, portavoce nazionale dei Comitati che si oppongono alla riforma.

Sarà poi la volta delle organizzazioni sindacali del territorio che analizzeranno le conseguenze su una Sanità dell’Altolazio già stremata da decenni di tagli.

Interverranno Stefania Pomante (segretaria provinciale Cgil) Vittorio Ricci (segretario regionale Fials), Franco Palumbo (segretario provinciale pensionati Uil) e Aurelio Neri (responsabile Sanità Cobas Viterbo).

La tematica è particolarmente sentita a Tarquinia dove si rincorrono le voci sul progressivo smantellamento dell’ospedale e in difesa del quale, il giorno successivo sabato 16 dicembre alle ore 10:00 davanti all’ingresso dell’ospedale di Tarquinia, avrà luogo la mobilitazione denominata “Salviamo l’ospedale con un abbraccio”.

Per i Comitati contro qualunque autonomia differenziata,

Roberto Sacconi