NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Tuscia non è la discarica d’Italia, noi abbiamo già dato abbastanza, non siamo più disposti a subire.

Lo diciamo a gran voce, anzi lo urliamo:

“NO AL DEPOSITO DI SCORIE NUCLEARI NEI NOSTRI TERRITORI”.

Ben 21 siti su 51 si trovano nella Tuscia e sono stati giudicati idonei per la costruzione del deposito unico delle scorie nucleari, come se in Italia non vi fossero altri luoghi per realizzare l’impianto. Sono anni che come Movimento 5 Stelle lo affermiamo, sono anni che come Movimento 5 Stelle ci battiamo ad ogni livello istituzionale, dai comuni, Viterbo in primis, ma anche in provincia e a livello regionale, a tal proposito ricordo i 5 differenti ordini del giorno presentati da tutti e ripeto tutti gli schieramenti politici in regione Lazio, volti a dire un no secco al deposito.

Siamo un territorio già ampiamente sfruttato, discarica rifiuti di tutto il Lazio, centrali elettriche e chi più ne ha più ne metta. Il nostro è un territorio a vocazione agricola e turistica, con eccellenze riconosciute ad ogni livello e non può essere ulteriormente martoriato.

È arrivato il momento che altri facciano la loro parte, non noi, noi abbiamo già ampiamente dato.

Ci batteremo con ogni mezzo lecito per contrastare questo scempio e siamo pronti ad appoggiare chiunque voglia unirsi a noi.

Non qui, adesso veramente basta.

Massimo Erbetti

Coordinatore provinciale M5S