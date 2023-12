NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo – Eravamo, siamo e sempre contrari alla realizzazione nella Tuscia del deposito nazionale delle scorie nucleari.

La pubblicazione della CNAI (Carta nazionale delle aree idonee) sul sito del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è frutto di una procedura avviata diversi anni fa. Ora, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Energia, l’Articolo 11 consentirà la predisposizione di una ulteriore carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA) in cui gli enti territoriali e i siti militari potranno presentare le proprie autocandidature. Tale carta verrà successivamente sottoposta alla VAS, la procedura di valutazione ambientale strategica, ulteriore garanzia per le comunità locali.

Il Governo non intende procedere verso un’imposizione nella scelta del sito, ma vuole valutare le aree che gli enti territoriali spontaneamente ritengono adatte per la collocazione del Deposito.

Fratelli d’Italia Viterbo