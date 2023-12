NewTuscia – VITERBO – Papà Francesco incontrerà in visita privata una delegazione del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa l’11’ gennaio, alle 9.00 di mattina, al Palazzo Apostolico.

Lo ha annunciato il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza nel corso della presentazione del progetto “Incastri”, che ha visto la realizzazione di modellini in legno da parte dei detenuti in collaborazione con Centro Studi Santa Rosa e Unitus. Presenti in sala oltre al vescovo Piazza, la sindaca Chiara Frontini, il presidente del Sodalizio dei Facchini si Santa Rosa Massimo Mecarini, don Alfredo Cento, cappellano del Sodalizio e la responsabile del progetto del Centro Studi Santa Rosa Eleonora Rava.

È la prima occasione di incontro privato per il Sodalizio, e andranno tre delegazioni, una appunto del Sodalizio, una dei minifacchini e una istituzionale.

AL Papa Il vescovo di Viterbo ha scritto queste parole: “Sua Santità sappia che queste persone sono tutte d’un sentimento: quello che servirebbe un po’ ovunque, dalla società alla politica”.