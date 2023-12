NewTuscia – VITERBO – L’Accademia di Belle Arti di Viterbo è presente e sta partecipando in questo momento alla Conferenza 2023 per la Cooperazione tra industria e arte che si tiene presso la Jingdezhen Ceramic University, nella città di Jingdezhen, nella provincia di Jiangxi della Repubblica popolare cinese. Si tratta dell’unico istituto di istruzione superiore della Cina dedicato interamente alle arti della ceramica.

Tale manifestazione internazionale è all’interno della “Via della Ceramica” – Carta dell’Alleanza Internazionale per l’Educazione della Ceramica – per cui l’ABAV è stata chiamata ad essere membro effettivo del Consiglio Permanente.

La Via della Ceramica Alleanza Internazionale per l’Educazione alla Ceramica, avviata dalla Jingdezhen Ceramic University, dall’Alfred Ceramic Art Museum dell’Alfred University di New York e dall’International Academy of Ceramics (IAC) di Ginevra e alla quale si uniscono college e università con corsi di ceramica in tutto il mondo, mira a formare una piattaforma educativa sulla ceramica aperta e internazionale per promuovere scambi accademici e cooperazione internazionali.

Sono attualmente presenti alla manifestazione internazionale di Jingdezhen oltre 40 direttori e presidenti di Accademie e Università della Cina e di tutto il mondo. Tra le partecipanti si segnalano le delegazioni di Giappone, Corea, Turchia, Gran Bretagna, Germania, Finlandia, Canada e per l’Italia i rappresentanti dell’Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo. Tra gli interventi di apertura è stato invitato a prendere la parola l’ing. Luigi Sepiacci, direttore generale dell’ente gestore dell’ABAV, che ha ricordato la sua presenza alla precedente Conferenza del 2019, nella stessa università della ceramica di Jingdezhen, e la proficua collaborazione che ne è nata, tra le due istituzioni, nel corso di questi ultimi anni.

La pandemia ha bloccato parte delle attività per circa tre anni, ma con la recente visita a fine novembre a Viterbo della delegazione della JCU Università della Ceramica di Jingdezhen i rapporti sono ripresi con più forza e vigore.

A testimonianza di ciò è stato istituito a Viterbo il polo europeo della Via della Ceramica con la presenza a Viterbo, fino al prossimo 20 febbraio 2024, di un gruppo selezionatissimo dei migliori studenti cinesi per approfondire, attraverso un apposito corso di perfezionamento, sia la scultura che la ceramica con i professori Antonio Rocca ed Emanuele Ioppolo, sempre presso l’ABAV.