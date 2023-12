Industria Felix premia la competitività e l’affidabilità finanziaria Lunedì 11 dicembre, a Milano, la 4a edizione nazionale

NewTuscia – MILANO – Un sigillo che attesta il primato delle aziende italiane rispetto a parametri di bilancio e rating finanziario, con il plus della sostenibilità.

Questo il prestigioso riconoscimento ricevuto ieri da Umbria Energy, nel corso delle premiazioni per il 53° Premio “Industria Felix – L’Italia che compete 2023”, giunto alla 4° edizione in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Confindustria, Simest, Il Sole 24 Ore e Askanews, Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group.

A conseguire il premio le 196 imprese ritenute ‘più competitive’ in Italia tramite algoritmo di bilancio e rating finanziario, analizzate assieme al Centro Studi Economici di Cerved (primario operatore italiano di analisi del credito).

Agroalimentare, partecipate a maggioranza pubblica, ambiente e comunicazione, cultura, informazione e intrattenimento sono stati i settori più premiati relativamente ai bilanci dell’anno fiscale 2021 (gli ultimi disponibili nel complesso per essere esaminati) rispettivamente con 17, 16 e 15 società sul podio.

“Un riconoscimento, questo, che testimonia non soltanto la resilienza dell’Azienda ma la capacità di far convergere le sue migliori energie verso ambiziosi risultati economico finanziari e sfidanti traguardi della transizione ecologica e del benessere sociale” ha commentato l’AD di Umbria Energy, Laura Caparvi nel ricevere il premio.

Professionalità e formazione continua hanno fatto la differenza, contribuendo per il secondo anno consecutivo ad insignire l’Utility Umbra di Alta Onorificenza di Bilancio.

“Salutiamo con grande soddisfazione, in unione con tutta la nostra squadra, il conferimento del Premio Industria Felix in continuità con lo scorso anno. Lo accogliamo come riconoscimento ad Umbria Energy della capacità di coniugare, anche in uno scenario economico-sociale turbolento, la sostenibilità economicofinanziaria con la sostenibilità ambientale, sociale, di governance”, ha concluso Carlo Alberto Befani, presidente di Umbria Energy.

L’evento, svoltosi nella sede milanese di ELITE e Borsa Italiana, a Palazzo Mezzanotte, è stato presentato dalla giornalista Maria Soave (Tg1) e ha visto il coinvolgimento di imprenditori e management delle 196 premiate che hanno riportato le proprie esperienze di successo alla presenza di numerosi ospiti, tra cui il vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi, il docente di Economia industriale dell’Università Luiss Cesare Pozzi, il componente del Gruppo Credito e finanza di Confindustria Filippo Liverini, e per Cerved l’AD Fabrizio Negri e l’executive vice president Corporate sales Fabio Biasini.

“Questo riconoscimento”, ha scritto in un messaggio rivolto ai premiati il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, “dà atto anche alla vostra capacità di perseguire gli obiettivi aziendali, mantenendo un saldo equilibrio tra sostenibilità economica, responsabilità sociale e resilienza finanziaria.

Il vostro impegno, la vostra innovazione e la vostra dedizione hanno contribuito in modo significativo al progresso e alla prosperità del Paese in un periodo caratterizzato dalla transizione ecologica e digitale. Sono certo – ha sottolineato il ministro – che la vostra esperienza può servire da ispirazione per la costruzione di una rete di imprese virtuose che, insieme, contribuiranno a guidare l’intero tessuto imprenditoriale attraverso le sfide e le opportunità di questa trasformazione fondamentale. Sono certo che, lavorando insieme, possiamo coltivare un ambiente imprenditoriale che promuova la crescita economica, la responsabilità sociale e la tutela dell’ambiente: questa – ha concluso Urso – è la sostenibilità che vogliamo e che incentiviamo anche con le misure del Governo”.