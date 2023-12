NewTuscia – Il 26 novembre 2023 è venuto a mancare uno dei maggiori pittori italiani del nostro secolo.

CARLO VIGEVANI nasce ad Harar (Etiopia) il 18 gennaio 1940, da genitori italiani al servizio dello Stato, durante il periodo coloniale dell’Italia, e, della sua città natia, conserva ricordi dell’idioma, nonché degli usi e costumi.

Tornato in Italia, dopo la guerra, ed essendo appassionato di nuoto, dedica la sua vita alla carriera di giudice nel nuoto sincronizzato.

Contemporaneamente coltiva la sua passione per l’arte pittorica.

La tecnica che predilige è quella ad olio su tela, non disdegnando qualunque altra tecnica appresa dopo più di cinquant’anni di attività.

Le sue prime opere rappresentano paesaggi, oggetti, nature morte.

Ma è la produzione successiva, quella dell’età matura, che colpisce maggiormente il mio interesse. In un primo momento i paesaggi sembrano mutare, diventano quasi irreali, alcuni soggetti sono rappresentati come fluttuanti, privi del naturale contesto che dovrebbe accoglierli e che viene sostituito da macchie di colore indistinto, come se esistessero fuori dal tempo e dallo spazio, altri, invece, usando colori non esistenti nella realtà, come se appartenenti ad una differente dimensione percettiva.

Ancora più particolare è la fase produttiva che ha per soggetto strane creature, in parte antropomorfe, in parte animali, per alcuni aspetti inquietanti, per altri grottesche.

In alcuni casi viene mantenuta la tecnica delle macchie di colore per rappresentare l’ambiente in cui queste strane creature si muovono. Alcune di esse rimandano ad antiche divinità pagane, altre a creature Lovecraftiane, provenienti dallo spazio profondo dei nostri incubi. Al di là del loro aspetto che può sembrare minaccioso, molte di esse sembrano, invece, assumere un atteggiamento curioso, intente a scrutare chi, in quel momento, si trovasse di fronte alla tela, cercando con lui un contatto impossibile.

Il “simbolo” cerca di “decifrare” il fruitore e, in Vigevani , ha la seduzione arcana della civiltà antica, ma anche quella cosmica della creatura extraterrestre o sovrannaturale, a volte innestata nella forma antropomorfa.

Il sovrannaturale e l’onirico per quanto concerne il Cripticismo, astilistico, multilivello, analitico (pensiero artistico da me creato nel 2012) sono i suoi livelli più interessanti.

Come artista romano aderisce al movimento presenteista del comune amico Alessandro Piccinini, organizzando insieme a lui molteplici eventi..

Da critico d’arte non posso esimermi dal parlare dell’uomo che costituiva le fondamenta dell’artista Vigevani.

Carlo era un uomo solido ed integerrimo che aveva creato una grande e felice famiglia, ed era costantemente impegnato in ambito sociale nel suo quartiere San Basilio, anche in collaborazione con l’amico Tommaso Ferrera.

Durante i dieci anni che ho avuto il privilegio di collaborare con lui e di frequentarlo privatamente si è, in me, rafforzata la teoria che un grande artista ,necessariamente, per produrre contenuti importanti, e quindi opere di riconosciuto valore, oltre che dall’abilità esecutiva, non può prescindere dal possedere egli stesso virtù morali, caratteriali, umane, e notevoli contenuti culturali.

Vigevani possedeva tutto ciò, insieme all’ ironia ed al sarcasmo dello stoico ed ogni tratto della sua arte ne viene valorizzato.

Come uomo aveva, inoltre, virtù che, di solito, non appartengono alla figura classica dell’artista contemporaneo il quale è sempre incentrato su se stesso.

Aveva percezione della natura umana ed era in grado di riconoscere ed apprezzare valori che egli stesso possedeva, inoltre non aveva ambizioni di protagonismo e preferiva essere inclusivo piuttosto che esclusivo.

Gli eventi che abbiamo organizzato insieme in questi dieci anni (una trentina circa) avevano tutti le seguenti caratteristiche . Erano gratuiti: ogni artista partecipava su invito senza dover mettere mano al portafogli. Ogni evento artistico era collettivo : includeva sia artisti storici e conosciuti che giovani artisti all’inizio della carriera. La curatela critica stessa non era esclusiva: la quasi totalità degli eventi è stata corredata, contemporaneamente, di differenti testi critici del sottoscritto e di noti critici locali. A tal proposito cito la storica e critica dell’arte Laura Turco Liveri e la prof.ssa Lucrezia Rubini.

Ogni contributo proveniente da artisti o da differenti professionisti era valutato ed inserito allo scopo di arricchire l’evento.

Non posso non menzionare, ad esempio, tutte le belle locandine e copertine dei cataloghi create dall’artista digitale Marina Visvi.

A tal proposito cito la mostra Itinerante UNRRA CASAS, che ha visitato la biblioteca Aldo Fabrizi, l’ambasciata degli Stati Uniti a Roma, la sede della facoltà di ingegneria della Sapienza a San Pietro in Vincoli. Oppure “Verdi Forever” ed “Arcimboldo, Sedici Artisti per Quattro Stagioni” anche loro con differenti edizioni e luoghi espositivi nelle biblioteche romane.

Per questa peculiarità organizzativa ho, meritatamente, consegnato a Carlo Vigevani e ad Alessandro Piccinini, in occasione della presentazione di una Pinacoteca a Sant’Elia, nel 2018, il premio HEPHAESTUS UB dedicato a chi organizza eventi di tale valenza.

Carlo Vigevani ci ha lasciato un ricordo indelebile di intelligenza, rara dedizione, rettitudine morale ed abilità creativa.

Questo, insieme alle sue bellissime opere lo pone, per quanto mi riguarda, nella storia dell’arte pittorica nazionale.

A buon diritto una sua opera fa parte delle collezione di arte contemporanea che curo come critico a scopo museale e partecipa ogni anno di diritto al premio Enrico Zarletti giunto ormai alla sua quarta edizione.

https://ugobongarzoni.wixsite.com/enricozarlettiprize/carlo-vigevani

Concludo dicendo che era solito firmare le sue opere anche dietro la tela, apponendo una Omega (Ω;ω), l’ultima lettera dell’alfabeto greco, ma rovesciata. In contrasto con l’Alfa, l’Omega viene spesso associata all’idea di fine ma ,in questo particolare caso, per la rotazione, lui mi disse, assume un significato di negazione dell’annichilimento.

Questa sua firma, così come la sua arte in toto, esprime, dunque, una negazione della morte ed è simbolo dell’eternità a cui la sua opera aspira.

https://ugobongarzoni.wixsite.com/atlantis/carlovigevani

Ugo Bongarzoni

Critico d’arte