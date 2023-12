NewTuscia – GROTTAFERRATA – La partita ufficialmente l’opera di riqualificazione e valorizzazione dell’area di via Cicerone, nella quale sorgerà il ‘Playground Inclusivo’.

Questa mattina il Sindaco Mirko Di Bernardo, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti, al presidente della Commissione Lavori Pubblici Federico Pompili e al delegato allo Sport Mauro Fioranelli, ha presentato il progetto alla cittadinanza dando simbolicamente il primo colpo di piccone e ufficializzando così l’avvio dei lavori.

Il Playground sarà composto da due campi polivalenti per il libero gioco dedicati a basket, pallavolo e calcetto, comprensivi di spalti, di una pista di atletica e di aree dedicate a fitness e ginnastica, dotate di strumenti inclusivi adatti anche a persone con disabilità. Sarà presente, infine, un’area cani dedicata agli amici a quattro zampe.

Comprese nel progetto anche le manutenzioni del verde in continuità con l’adiacente parco dei Giardini di Patmos e la riqualificazione del muro di confine con via Roma.

“Questo progetto è frutto di un lavoro corale della nostra Amministrazione, iniziato nel corso dei primi mesi di mandato e che ora giunge finalmente al primo, fondamentale passo per trasformare un vero e proprio sogno in realtà – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Al termine dei lavori Grottaferrata avrà un nuovo spazio pubblico funzionale e ben organizzato, dedicato a tutta la comunità e in particolar modo ai giovani, che potranno cimentarsi in attività sane, basate sulla socialità e la condivisione. Il progetto è stato redatto con un’attenzione particolare alla sostenibilità, e si incastonerà perfettamente nel contesto urbano aggiungendo ulteriore verde pubblico alla zona. Un progetto che riveste un ruolo preminente nel nostro programma di mandato e per il quale ringrazio l’Amministrazione, i delegati e le forze politiche che l’hanno sostenuto con determinazione. Un ringraziamento di cuore agli uffici per il lavoro svolto in questi mesi”.