NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Scuola materna ed elementare di Sassacci, l’Amministrazione Giampieri ha consegnato oggi i lavori per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e per riqualificazione della struttura, per un importo complessivo di 405mila euro.

“L’intervento riguarderà la riqualificazione esterna dell’edificio, con il miglioramento del deflusso dei canali interni della struttura – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini – la revisione globale delle porte e delle finestre e della copertura prefabbricata, l’installazione di un impianto fotovoltaico con dodici pannelli, a tinteggiatura esterna di tutto l’edificio e il rifacimento totale delle coperture inclinate”.

Un’opera di riqualificazione importante. “Tutti questi interventi permetteranno di realizzare la riqualificazione energetica dell’edificio e di risolvere le infiltrazioni di acqua che nel tempo hanno causato notevoli disagi per alunni, famiglie e corpo docente – aggiunge Parroccini -. Inoltre è previsto il rifacimento totale del pavimento interno con un rivestimento di tipo vinilico/PVC effetto legno”.

“I lavori alla scuola Pagani di Sassacci si aggiungono a tutti quelli che l’Amministrazione Giampieri ha terminato o sta portando avanti nella frazione – conclude l’assessore – al fine di mantenere gli impegni con i cittadini assunti tre anni fa”.