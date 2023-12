NewTuscia – VITERBO – “Rivolgo il mio augurio di buon lavoro e le mie congratulazioni ad Elisa Durantini eletta nuova segretaria generale della Cisl Viterbo. Un ruolo che premia la sua professionalità e la sua attenzione spesa sempre in favore dei lavoratori e dei territori del viterbese.

Sono certo che la sua dedizione sarà massima e che grazie alla sua storia personale e professionale saprà interpretare un punto di riferimento per tutte le categorie e per la confederazione. Un ringraziamento desidero rivolgere a Fortunato Mannino che ha saputo guidare il sindacato con passione e con grande equilibrio”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni