Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Lo speciale sul Trasporto della Macchina di Santa Rosa “Gloria” 2023, realizzato dal nostro gruppo NewTuscia Italia, è andato in ond a sabato alle 23 e domenica alle 19.30 sulle frequenze di Radio Roma Television.

Non posso che ringraziare l’Editore Andrea Amici ed il direttore responsabile Claudio Micalizio che stanno credendo profondamente nella partnership tra NewTuscia.it e Radio Roma. La collaborazione in essere per la rassegna stampa settimanale tra chi scrive e Radio Roma Television ha già prodotto informazione della Tuscia conosciuta su tutto il territorio del Lazio al canale 14 Dtt e, sul 222, vari ci hanno visto in tutta Italia.

Lo speciale sulla Macchina di Santa Rosa realizzato in prima battuta da noi è stato poi ripreso e risistemato nella regia per la trasmissione in televisione. La messa in onda può essere considerato l’inizio ufficiale del ritorno della televisione sulla provincia di Viterbo per l’impegno profuso dalle redazioni congiunte di NewTuscia Italia e Radio Roma Television nel coprire un vuoto inaccettabile che è quello televisivo nella Tuscia.

Abbiamo voluto credere nella partenza di questo nuovo corso con l’evento principe della Tuscia che è il Trasporto della Macchina di Santa Rosa: ogni 3 settembr e la fede e l’emozione si uniscono per una costruzione alta quasi 30 metri che sembra volare ma, in realtà, è portata a spalla da 100 facchini di Santa Rosa, 100 cavalieri di fede che sono l’emblem a della viterbesità.

Il pubblico del Lazio, in particolare gli amici di Roma, hanno potuto conoscere mediante lo speciale di NewTuscia.it, andato in onda su Radio Roma Television, ogni particolare di questo Trasporto, dalle interviste ai protagonisti che hanno spiegato, prima del “Sollevate e fermi!” cos’è per Viterbo il 3 settembre a quelli che, durante il trasporto, hanno descritto l’emozione del momento. Passando per i momenti più emozionanti del trasporto stesso.

Insieme a loro un reportage sulle 3 minimacchine, quelle del Centro storico, del Pilastro e di Santa Barbara, che con il corteo storico del 2 settembre hanno completato il reportage andato in onda sabato e domenica scorsi.

Il via è stato dato. Ora siamo certi che, progressivamente, con i colleghi di Radio Roma Television sapremo colmare questo vuoto televisivo che, nella Tuscia, sia per motivi tecnici che burocratici, economici e gestionali, non è comunque più tollerabile.

Evviva Santa Rosa!