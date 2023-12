NewTuscia – ROMA – “Gli incontri di questi giorni in Giappone, in occasione della giornata mondiale dello spazio, sono molto utili e importanti, poiché è un grande riconoscimento per il nostro settore aerospaziale. I riconoscimenti sono arrivati anche dalle aziende giapponesi, che individuano partnership strategiche nelle imprese italiane. Si tratta di un settore di fondamentale importanza per il Lazio, che è leader in questo ambito, con 250 aziende. Domani, proseguirà la nostra missione con l’incontro con il vice governatore di Tokyo, e poi saremo giovedì a Osaka, dove si svolgerà l’expo 2025. Questo evidenzia il sostegno dell’amministrazione regionale in un settore di assoluta rilevanza: la regione, infatti, intende promuovere le nostre professionalità, anche nel processo di internazionalizzazione che sta portando avanti”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, durante la missione a Tokyo, in Giappone, in occasione della giornata mondiale dello spazio