NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – “Siamo fermamente convinti di continuare a combattere per la salvaguardia del nostro territorio utilizzando tutte le armi in nostro possesso”.

Questa è stata la reazione del Comitato per la Salvaguardia Ambiente Arlena di Castro, in risposta al rilascio del Paur (provvedimento autorizzatorio unico regionale) da parte della regione, che porta la firma di Vito Consoli, per la realizzazione della discarica in località Banditaccia.

Un’autorizzazione affrettata e sollecitata più volte dalla Med Sea Litter di Lorenzo Grani, amico fraterno del sindaco di Arlena di Castro Publio Cascianelli.

Dopo l’ingresso trionfale composto da ben otto cipressi la morte di Arlena e’ stata decretata e nel giro di cinque anni sarà pure sotterrata insieme a tutti gli ottocento abitanti. Un incredibile lutto nel cuore di tutti quegli arlenesi che hanno scelto di investire in questo ridente paesino della Tuscia dove si respirava ossigeno puro.

Ma ciò non significa che domani cominceranno i lavori per la costruzione della discarica, anzi, la Regione ha chiesto alla società proponente, prima di realizzare il progetto, uno studio aggiornato del traffico veicolare in entrata ed in uscita dalla discarica. Questo studio dovrà essere inviato all’Autorità Competente, alla Provincia di Viterbo e ai comuni limitrofi ad Arlena.

Dalle risultanze di questo studio, la società, su richiesta dei Comuni e attraverso una convenzione, dovrà partecipare all’adeguamento e alla manutenzione delle infrastrutture esistenti. Praticamente dovranno modificare le strade per permettere il traffico di molti camion.

Poi ci sono 5 ricorsi al TAR (quello dei cittadini di Arlena, Comune di Tuscania, Comune di Tessennano, comune di Tarquinia e quello di un imprenditore privato) che dovrà esprimersi il 3 aprile 2024 (salvo eventuali rinvii) in merito al rilascio delle autorizzazioni già concesse (Via, Aia e Paur).

C’è Anche la proposta di dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico da parte della Sovrintendenza per cui l’iter è in corso.

Siamo fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso e riconosca le ragioni di tutti i ricorrenti.

Per l’interesse economico di pochi soggetti, a discapito della collettività, si sta devastando definitivamente un territorio integro, già fortemente compromesso da una moltitudine di impianti fotovoltaici ed eolici.

I latini dicevano “pecunia non olet”, i soldi non hanno odore, in questo caso l’odore dei soldi c’è e si accosta molto alla puzza dell’ immondizia che verrà riversata nella discarica.

Comunque la guerra non è ancora conclusa!