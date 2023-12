NewTuscia – VITERBO – Netta sconfitta per la Domus Mulieris che cede il passo per 69-41 di fronte ad Elite nel primo match di ritorno del campionato di serie B di basket femminile.

Gialloblù mai in partita contro un’avversaria che, dal canto suo, conferma quanto di buono già fatto durante il girone di andata e consolida il proprio secondo posto alle spalle del San Raffaele Roma. Il primo quarto è subito in salita per le gialloblù viterbesi che subiscono sotto i tabelloni Galea ma faticano, più in generale, in entrambi i lati del campo.

L’attacco delle padrone di casa gira a meraviglia e la difesa impedisce alle viterbesi di trovare conclusioni semplici. Il +15 con cui si arriva al primo riposo rappresenta in modo inequivocabile la differenza di approccio al match da parte delle due squadre, con Elite padrona assoluta del campo.

Le cose non migliorano molto per la Domus Mulieris nemmeno nei quarti successivi: le romane vedono calare le loro percentuali e riducono a 18 e 10 il numero di punti segnati nei due periodi centrali, ma Viterbo, nonostante la buona prova di Masnata, recuperata in extremis e unica giocatrice in doppia cifra, non approfitta e tocca il -21 a metà gara per poi entrare nei dieci minuti finali sul -24.

Con il match ormai deciso, i due tecnici concedono spazio a gran parte delle giocatrici della panchina e si arriva senza troppi sussulti fino al 69-41 finale.

Nel prossimo turno altro match molto complicato per la Domus Mulieris che domenica 17 dicembre, nell’ultimo impegno prima della sosta natalizia, ospiterà la capolista imbattuta San Raffaele.

Elite: Barsotti N. 5, Barsotti S. 4, Bellavia 4, Galea 18, Giuliobello V. 2, Giuliobello B. 5, Introna 2, Mascetti 8, Panniello 3, Sestito 3, Tribastone 4, Uggen 11. All. Adamoli

Domus Mulieris: Atanasovska 9, Puggioni A. 9, Nobili 4, Puggioni S. 5, Masnata 10, Gionchilie 2, Pasquali, Paco 2, Fantozzi, Tarroni, Ricci. All. Scaramuccia

Arbitri: Laura Medici di Aprilia (LT) e Simone Bassi di Marino (RM)

Parziali: primo quarto 24-9, secondo quarto 42-21, terzo quarto 52-28