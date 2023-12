NewTuscia – GROTTAFERRATA – Mercoledì 13 dicembre verrà posata la prima pietra del nuovo Playground Inclusivo che sorgerà nell’area parcheggio di via Cicerone. Verrà dato così il via ufficiale ai lavori che trasformeranno completamente la zona, rendendola uno spazio dedicato prima di tutto ai giovani, al libero gioco, allo sport e alla socialità.

Il Playground inclusivo connetterà il parco dei Giardini di Patmos all’istituto comprensivo Giovanni Falcone, che potrà utilizzarlo per attività didattiche nelle ore diurne.

Sorgeranno due campi polivalenti pensati per pallavolo, basket, calcetto ed altri utilizzi sportivi, un’ampia gradonata (gli spalti) realizzata mediante opere di ingegneria naturalistica, un’area con giochi per bambini, attrezzature per la ginnastica e infine un’area cani. Tutto questo sarà accompagnato da interventi sul verde pubblico della zona, con manutenzioni e nuove piantumazioni in continuità con il vicino parco dei Giardini di Patmos. Compreso nell’intervento vi sarà inoltre il ripristino del muro esterno dell’area, che dà su via Roma e che da molto tempo attende di essere rimesso in sicurezza.

“Mercoledì daremo il via ad un intervento che valorizzerà uno spazio cittadino dando una risposta concreta alle esigenze della frangia giovanile della nostra comunità – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Il Playground, un’area polivalente dedicata allo sport, all’inclusione e alla partecipazione, sarà un luogo aperto, sicuro e ben organizzato. Ringrazio l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti, il presidente della Commissione Lavori Pubblici Federico Pompili, il cittadino delegato alla Sostenibilità Giancarlo Della Monica gli uffici e tutti i delegati che hanno dato il loro contributo per il raggiungimento di questo risultato”.

La posa della prima pietra verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Grottaferrata.