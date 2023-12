Stefano Stefanini

NewTuscia – Il cammino, la roadmap del Fondo per l‘Alimentazione Fao per riformare l’alimentazione e l’agricoltura e la sfida di nutrire un Pianeta sempre più popolato senza distruggerlo. Pubblicata la bozza di testo sull’adattamento con le criticità sul mercato del carbonio.

Il 10 dicembre è stato l’ultimo giorno in cui la Cop 28 è stata dedicata ad uno specifico tema. I giorni successivi vedranno una rincorsa affannosa ad un testo finale e ad un rendiconto, lo stocktaking che, ricordiamo, è obbligatorio ai sensi dell’Accordo di Parigi. Al Jaber ha chiesto a tutti i Paesi di riunirsi per trovare un terreno comune a fronte dei profondi disaccordi sul futuro dell’azione per il clima. Tutti verranno ascoltati, ha affermato.

La questione dell’eliminazione o della riduzione graduale dei combustibili fossili è irrisolta.

Questa mattina la presidenza ha promesso un nuovo testo e in anticipo convocherà tutte le parti per elaborare un compromesso sulle questioni chiave.

L’Iisd International Institute for Sustainable Development osserva che il 9 sera i ministri, che hanno guidato il Global stocktaking (Gst) e le discussioni sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili, non avevano niente di sostanziale da dire sul sistema energetico al di là della eterna divergenza di opinioni sull’opportunità o meno dei combustibili fossili di essere eliminati più o meno gradualmente. L’Iisd prevede che i colloqui proseguiranno oltre l’ultimo giorno nominale di martedì e si estenderanno fino a mercoledì e forse giovedì.

Qualcuno ha notato che il testo negoziale reso noto utilizza per il riscaldamento globale fino ad oggi un dato obsoleto di 1,1 °C, la media del periodo dal 2011 al 2020 calcolata dall’Ipcc AR6, mentre è di almeno 1,3 °C.

Cibo e agricoltura

È la prima volta a Dubai che la Cop climatica si occupa di alimentazione. La ragione sta nel fatto che un quarto delle emissioni globali ha a che fare con quel mondo e che la Cop 28 si appresta a tirare le somme.

Come riportato da un comunicato dell’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi non possono essere raggiunti senza un’azione climatica sul cibo.

I lobbisti delle aziende agricole industriali e dei gruppi commerciali si sono presentati in numero record. Si stima che siano 340 e molti sono incorporate nelle delegazioni nazionali. Sono presenti partecipanti provenienti da alcune delle più grandi aziende agroalimentari del mondo, come l’azienda confezionatrice di carne Jbs, il gigante dei fertilizzanti Nutrien, la Nestlé e l’azienda di pesticidi Bayer, e molti altri potenti gruppi commerciali del settore.

Gli interessi dell’industria della carne e dei derivati del latte sono particolarmente ben rappresentati con 120 delegati a Dubai, il triplo del numero registrato alla Cop 27. Il bestiame emette infatti circa un terzo della produzione globale di metano.

La carne non è l’unico settore sotto accusa. Agricoltori, rivenditori e trasformatori contribuiscono alle emissioni di gas serra anche abbattendo alberi, utilizzando i fertilizzanti sintetici derivati da combustibili fossili e con il trasporto, imballaggio e stoccaggio del cibo.

Sempre secondo ASviS, si stima che le emissioni delle cinque principali aziende produttrici di carne al mondo siano significativamente maggiori di quelle di giganti petroliferi come Shell e Bp, mentre il contributo del 3,4% dell’industria lattiero-casearia alle emissioni globali indotte dall’essere umano è superiore a quella del trasporto aereo.

Anche le aziende produttrici di pesticidi hanno partecipato in gran numero quest’anno, con un aumento del 30% rispetto al 2022. Bayer, Syngenta, Basf e la loro associazione di categoria CropLife, che si è opposta ai tentativi di attuare nuove misure climatiche, hanno inviato 29 delegati. Anche l’industria dei fertilizzanti sintetici ha registrato un forte aumento dei rappresentanti.

La produzione alimentare in tutto il mondo subirà gravi conseguenze a causa della crisi climatica, anche se il mondo riuscisse a contenere l’anomalia della temperatura globale a 1,5 °C. Il warming influenzerà tutti gli aspetti della produzione alimentare e tutto il ciclo di crescita delle piante, dalla germinazione alla maturazione, fino al momento dello sviluppo.

La produttività agricola è in calo in alcune aree dell’Africa e, a livello globale, aumenta di circa l’1,14% l’anno, mentre sarebbe necessario aumentare di almeno il 2% l’anno per soddisfare il fabbisogno alimentare mondiale entro il 2050.

In alcune parti dell’Africa, l’arresto della crescita infantile per la denutrizione colpisce circa un terzo dei bambini e crea enormi problemi per il loro futuro sviluppo mentale e per il destino dei loro Paesi. La chiave per prevenire l’arresto della crescita infantile è la diversità nella dieta.

La Fao ha pubblicato il 10 dicembre la prima parte della sua roadmap sulla riforma dell’alimentazione e dell’agricoltura. L’agricoltura e l’allevamento sono importanti fonti di emissioni di gas serra, contribuendo direttamente a circa un decimo della produzione globale di carbonio e più del doppio se si include la conversione degli habitat naturali in agricoltura. Fino ad ora, tuttavia, l’Onu non si è misurata col problema di descrivere in dettaglio come il mondo possa soddisfare i bisogni nutrizionali di una popolazione in crescita, che si prevede raggiungerà i 10 miliardi entro il 2050, e ridurre nello stesso tempo i gas serra globali a zero. La tabella di marcia sarà precisata nei prossimi due o tre anni, a partire dalla roadmap che contiene 20 obiettivi chiave da raggiungere tra il 2025 e il 2050, ma pochi dettagli su come possono essere raggiunti.

Gli obiettivi includono:

• ridurre le emissioni di metano derivanti dal bestiame del 25% entro il 2030;

• garantire che tutta la pesca mondiale sia gestita in modo sostenibile entro il 2030;

• acqua potabile sicura ed economica per tutti entro il 2030;

• dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030;

• eliminare entro il 2030 l’uso delle biomasse tradizionali per cucinare.

Scarso non solo nei dettagli, secondo gli esperti, il rapporto non è sufficiente a farci uscire dal percorso ad alto inquinamento, ad alto contenuto di combustibili fossili e dal problema della fame nel mondo.

Nutrire il pianeta senza distruggerlo è una delle sfide più grandi che abbiamo davanti, secondo l’Agenda 2030. I Paesi ricchi dovranno spingere le persone verso diete meno incentrate sulla carne e promuovere tecnologie e pratiche per ridurre le emissioni agricole.

I Paesi a basso reddito dovranno aumentare in modo sostenibile la produttività delle colture e del bestiame. I piccoli agricoltori avranno bisogno di molta più assistenza per adattarsi alle condizioni meteorologiche estreme. E tutti questi cambiamenti dovranno avvenire senza sacrificare ulteriormente le foreste a favore dell’agricoltura. Preparare un piano per eliminare la fame estrema e un terzo delle emissioni di gas serra provenienti dai sistemi alimentari non è un compito facile. La roadmap pone un’enorme enfasi sui miglioramenti incrementali dell’attuale sistema alimentare industriale, ma è improbabile che queste proposte improntate all’efficienza siano sufficienti.

Il Rapporto della Fao menziona una serie di questioni critiche, tra cui il reddito agricolo, i diritti dei lavoratori agricoli e l’emancipazione delle donne. Il Rapporto trascura di invitare le grandi aziende agricole a realizzare riduzioni reali delle emissioni, soprattutto nei Paesi ricchi dove la riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto derivanti dagli allevamenti di animali industriali sarebbe a portata di mano.