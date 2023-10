Da oggi nuovi servizi dello Sportello etichettatura e sicurezza prodotti

attivo presso la Camera di Commercio Rieti Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Nuovi servizi per imprese e consumatori nell’ambito dello Sportello etichettatura e sicurezza prodotti attivo presso la Camera di Commercio Rieti Viterbo. Da oggi, infatti, oltre alle informazioni su etichettatura e sicurezza dei prodotti, internazionalizzazione, proprietà industriale e intellettuale, le imprese potranno ricevere attraverso il Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti realizzato dalla Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico indicazioni più approfondite sull’etichettatura ambientale, grazie alla collaborazione con CONAI, e supporto in tema di certificazione alimentare con il contributo di Agroqualità.

Il Portale, nato nel 2020, riporta esempi di etichette di prodotti italiani, riferimenti normativi in materia di sicurezza ed etichettatura dei prodotti alimentari e non alimentari, numerose FAQ e pillole formative, che verranno integrate anche con le informazioni relative alle nuove tematiche.

Il Portale ha raggiunto la copertura nazionale con la collaborazione degli enti istituzionali camerali tra cui la Camera di Commercio Rieti Viterbo che mettono a disposizione delle proprie imprese contenuti personalizzati, come schede di prodotti tipici o pillole di approfondimento normativo.

Ciascun ente (Camera di commercio, Unione regionale o azienda speciale) opera, nell’ambito del Portale, sulla base di un flusso operativo personalizzato, che consente di monitorare i quesiti in tutti i passaggi, rispondere se la tematica può essere evasa direttamente oppure richiedere l’intervento della task force di esperti, coordinata dal Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino, di Dintec per i prodotti non alimentari e la proprietà industriale e intellettuale, Ceipiemonte per il commercio internazionale, Agroqualità per la certificazione e CONAI per l’ulteriore supporto sull’etichettatura ambientale.

Per poter usufruire del servizio è necessario accedere al Portale Etichettatura Alimentare https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/, tramite la cartina in homepage, effettuare una registrazione gratuita cliccando su “inoltra il tuo quesito”, a seguito della quale le imprese potranno poi accedere alla loro area riservata per inserire i quesiti e usufruire delle future funzionalità.

I contenuti del Portale sono accessibili a tutti, compresi i consumatori che possono consultare il materiale informativo disponibile, in particolare i riferimenti normativi “orizzontali” di etichettatura, le schede dei prodotti e le FAQ con le risposte finora elaborate in base all’esperienza di tutti gli Sportelli.

Maggiori informazioni sulla pagina dedicata del sito della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo https://www.rivt.camcom.it/it/attivita_34/regolazione-del-mercato_52/sportello-etichettatura-e-sicurezza-prodotti_419/ e presso gli uffici camerali, Tel. 0761/234400 – 234440, email etichettatura@rivt.camcom.it