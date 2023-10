NewTuscia – RIMINI – “La 60ª Edizione del TTG – Travel Experience di Rimini è stata un’ottima vetrina per la promozione del turismo in Provincia di Viterbo. Si tratta di un cam bio di passo nel racconto del territorio e della straordinaria tradizione del trasporto della Macchina di Santa Rosa. Grazie a Daniele Sabatini, capogruppo FDI in Consiglio Regionale per averci ospitato questa mattina presso il padiglione della Regione Lazio, in collaborazione con ENIT al Panel dedicato alla Macchina di Santa Rosa”, insieme a Sandro Pappalardo, Consigliere ENIT; Chiaraù Frontini, Sindaco di Viterbo, Massimo Mecarini, Presidente del Sodalizio Facchini di Santa Rosa; Sandro Rossi, Capofacchino; Raffaele Ascenzi, ideatore di Ali di Luce, Gloria e Dies Natalis. Nel corso della manifestazione ho avuto l’occasione di dialogare con i principali attori del settore, condividendo le strategie e le prospettive per il futuro del turismo nel nostro territorio, come ad esempio la realtà “Opera Calcata”, un’iniziativa imprenditoriale tutta al femminile che anima il Borgo di Calcata e che ha presentato la propria realtà grazie a ENIT, la Regione Lazio e il TTG di Rimini”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera