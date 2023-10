NewTuscia – VITERBO – Venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 17.00 si terrà presso la Sala delle Assemblee della Fondazione Carivit la presentazione del volume “Bonaventura Tecchi – Eurialo De Michelis, Carteggio (1932 – 1966)”, prefazione di Luciano Dottarelli, introduzione e cura di Luciana Vergaro, Casa Editrice IF Press.

SALUTI Luigi Pasqualetti, Presidente Fondazione Carivit

INTERVENGONO Luciana Vergaro, Autrice

Luciano Osbat, Direttore scientifico del Ce.Di.Do per la storia e la cultura religiosa di Viterbo.

MODERA Salvatore Enrico Anselmi, Scrittore, storico e critico d’arte.

Sabato 14 ottobre 2023 alle ore 11 e alle ore 16 Visite guidate gratuite a Palazzo Brugiotti, al piano nobile di proprietà della Fondazione Carivit, con punto di ritrovo al Museo della Ceramica della Tuscia

Venerdì e sabato è inoltre possibile visitare, prima della chiusura di domenica 15 ottobre, la mini-mostra al Museo della Ceramica della Tuscia sulle “Figurazioni di Santa Rosa dal patrimonio della Biblioteca Consorziale di Viterbo”. Orario di apertura: 10/13-15-18.

—————

Il Festival è cultura! della Fondazione Carivit, è la nuova grande manifestazione nazionale promossa dall’Abi e dall’Acri, con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf e con la partecipazione della Banca d’Italia e dell’Ivass. 17 le banche partner aderenti e 25 le fondazioni di origine bancaria.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. L’importanza sociale e culturale della manifestazione è testimoniata anche dalla Media Partnership di Rai Cultura e del TGR.

È online https://eculturadavivere.it/ecultura il sito ufficiale della manifestazione, con il calendario completo degli eventi e l’elenco delle sedi che partecipano all’iniziativa. Un sito dinamico e visivamente efficace, suddiviso in sezioni tematiche, per una navigazione più intuitiva e a portata di tutti, un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che desiderano partecipare appieno alla settimana di è cultura!

Programma è cultura! della Fondazione Carivit

13 ottobre 2023

Museo della Ceramica della Tuscia

Mini-mostra “Figurazioni di Santa Rosa dal patrimonio della Biblioteca Consorziale di Viterbo”

Orario di apertura: 10/13-15-18

Sala delle Assemblee – Fondazione Carivit

ore 17.00 – Presentazione del volume “Bonaventura Tecchi – Eurialo De Michelis, Carteggio (1932 – 1966)”, prefazione di Luciano Dottarelli, introduzione e cura di Luciana Vergaro, Casa Editrice IF Press.

14 ottobre 2023

Museo della Ceramica della Tuscia

Micro-mostra dal titolo “Figurazioni di Santa Rosa dal patrimonio della Biblioteca Consorziale di Viterbo”

Orario di apertura: 10/13-15-18

Palazzo Brugiotti: Fondazione Carivit

Visite guidate gratuite a Palazzo Brugiotti

ore 11.00 e ore 16.00

punto di ritrovo Museo della Ceramica della Tuscia

Per Informazioni

www.fondazionecarivit.it

segreteria@fondazionecarivit.it

0761.223674 / 0761.344222

è cultura! è presente anche su Facebook, Instagram e X:

È cultura da Vivere | Rome | Facebook

È cultura da Vivere (@eculturadavivere) • Foto e video di Instagram

Accedi a Twitter / X