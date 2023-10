NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. SIamo lieti di invitarvi al Corso ASTA – Alta Scuola di Turismo Ambientale “ECOTURISMO, ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E COMUNITÀ OSPITALI”.

La formazione on line e gratuita è organizzata dal Biodistretto della via Amerina e delle Forre con il contributo della Regione Lazio e prevede quattro moduli:

Mercoledì 18 ottobre – 1# sessione on line – h. 18.00/20.00 Come valorizzare cammini, ciclovie e percorsi ecoturistici

a cura di Alberto Renzi

Martedì 24 ottobre – 2# sessione on line – h. 18.00/20.00 Ecoturismo e strumenti per una comunità accogliente ed ospitale

Come contribuire all’organizzazione del sistema di accoglienza turistica e quali sono i benefici per il territorio e gli operatori.

Le Carte dell’Ospitalità, i sistemi di informazione diffusa, le modalità di gestione dei flussi

a cura di Maria Novella Sbaraglia

Giovedì 2 novembre – 3# sessione on line – h. 18.00/20.00 Gestione dei cammini e promozione del territorio: le buone pratiche di Appennino Slow

a cura di Stefano Lorenzi

Lunedì 6 novembre – 4# sessione on line – h. 18.00/20.00 La gestione del territorio: come organizzarsi insieme

Valorizziamo e gestiamo insieme il territorio attraverso scelte circolari ed attività di cura e manutenzione partecipata. Un laboratorio per discuterne insieme e proporre soluzioni condivise a cura di Maria Novella Sbaraglia

La partecipazione al corso è gratuita ma è richiesta la partecipazione a tutti i moduli in programma

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che parteciperanno ad almeno 80% delle ore di lezione

Per iscriversi è necessario compilare il modulo Google che trovate qui

https://inagrofalisco.us13.list-manage.com/track/click?u=c30ead43c22b762a3a0e78d71&id=8b1303d883&e=f1e9ea4c4a

Il percorso formativo e le azioni promozionali sono rivolte a:

funzionari e amministratori dei comuni aderenti al Biodistretto; aziende partner del Biodistretto (appartenenti a Agroecoamerina); soci di Forrever (associazione di promozione sociale costituita per partecipare al progetto turismo finanziato dalla Regione Lazio).

La partecipazione ai moduli 1# e 3# è aperta anche a uditori non afferenti al Biodistretto

Per chi non appartenesse alle categorie di cui sopra è possibile candidarsi compilando il modulo che trovate in allegato, da inviare firmato a: turismo@biodistrettoamerina.com

Siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.

Vi attendiamo numerose e numerosi!