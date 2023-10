NewTuscia – LATINA – Nella mattinata di lunedì 9 ottobre, presso l’IIS San Benedetto di Latina, si è tenuto il Seminario internazionale dal titolo “CLIL, INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE“, nell’ambito del progetto Erasmus Plus “EDUREFORM“.

Capofila del progetto il Dr. Stefano Greco, dell’Università indiana di Chitkara. Supervisione scientifica della prof.ssa Letizia Cinganotto, docente presso l’Università per Stranieri di Perugia e referente del progetto per il partner universitario italiano, l’Università Telematica degli Studi IUL.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, prof.re Ugo Vitti, sono intervenuti la prof.ssa Laura Cogrossi, docente di Lingua inglese presso il San Benedetto e coordinatrice del Progetto per la rete con gli Istituti coinvolti, e la prof.ssa Letizia Cinganotto.

Il seminario ha posto il focus sull’importanza delle lingue e della Metodologia CLIL, quali strumenti di sviluppo e potenziamento di competenze utili in qualunque ambito professionale. La conoscenza delle lingue, unitamente alla mobilità, permette di aprirsi a nuove culture, di confrontarsi e sperimentare realtà educative e formative diverse dalla propria.

La metodologia CLIL (Content and Language IntegratedLearning), attraverso l’uso dell’inglese, fa sì che la lingua diventi uno strumento di scambio tra attori coinvolti, ma anche un vettore per la trasmissione dei saperi.

Obiettivo del progetto è “accompagnare docenti e studenti indiani verso la Quarta Rivoluzione Industriale, favorendo il ripensamento del sistema educativo e dei curricoli scolastici nell’era digitale, attraverso il confronto e lo scambio di pratiche didattiche innovative” spiega la prof.ssa Letizia Cinganotto.

Il Progetto ha previsto un’azione di Training Mobility: docenti indiani in formazione sono stati ospitati da alcune scuole di Latina (Liceo “A. Manzoni”, Liceo “D. Alighieri”, Liceo “G.B. Grassi”, Liceo Artistico “M. Buonarroti”, Istituto “V. Veneto – Salvemini”, IC “Frezzotti-Corradini“, IC “L. Da Vinci-Rodari) per attività di osservazione e micro-teaching CLIL, con il coordinamento dell’Istituto San Benedetto di Latina.

Nel corso della mattinata, gli studenti delle scuole presenti al Seminario hanno partecipato a un workshop interattivo in gruppo, confrontandosi – in lingua inglese – su una serie di domande stimolo sull’esperienza vissuta.

A margine dell’evento, la restituzione – utilizzando padlet – del lavoro svolto dai gruppi, da parte di uno studente italiano e di uno student teacher indiano.

“Siamo molto orgogliosi del ruolo che il San Benedetto ha svolto, per il secondo anno, nell’ambito del progetto, – dichiara il dirigente Ugo Vitti – rappresenta un’occasione di confronto sulla Metodologia CLIL ma anche la possibilità di fare rete sul territorio per un arricchimento dei nostri studenti impegnati in attività in lingua inglese”.