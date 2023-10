NewTuscia – VITERBO – Nelle scorse settimane è stata intensificata l’attività svolta sulle strade della provincia viterbese dalle pattuglie della Polizia di Stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo, compresi i due Distaccamenti dipendenti di Tarquinia e Monterosi.

Complessivamente i numerosi servizi garantiti hanno consentito di controllare 748 persone e 620 veicoli, di contestare 343 violazioni amministrative che hanno comportato la decurtazione di 433 punti, il ritiro di 9 patenti di guida e di 7 carte di circolazione e la denuncia all’Autorità giudiziaria di 3 soggetti nonché di rilevare 18 incidenti stradali (di cui 6 con feriti).

Nello specifico, oltre agli ordinari servizi di pattugliamento sulle principali arterie della provincia e l’ausilio fornito sulle tratte autostradali di competenza in occasione delle giornate contrassegnate da maggiore traffico ovvero dagli spostamenti delle tifoserie al seguito delle squadre sportive, sono stati effettuati specifici servizi di contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, al mancato rispetto dei limiti di velocità, al fenomeno della distrazione alla guida provocato dall’utilizzo degli smartphone, all’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, al mancato rispetto degli obblighi in materia di assicurazione e di revisione dei veicoli, all’omesso pagamento del pedaggio autostradale e al mancato rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto di merci pericolose. L’attività della Polizia Stradale è stata anche mirata al controllo dello stato degli pneumatici dei veicoli nonché al settore dei trasporti eccezionali e dell’autotrasporto in genere con specifiche verifiche inerenti alla normativa in materia di limiti di peso, dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti professionali.

Particolarmente alta è stata l’attenzione della Polizia Stradale al contrasto alla guida in stato di alterazione, che ancora costituisce una delle principali cause di incidentalità, con specifici servizi di controllo organizzati nelle nottate dei weekend anche con l’ausilio di un Medico della Polizia di Stato della Questura di Viterbo nell’ambito della campagna di prevenzione lanciata in vista della Giornata in Memoria delle Vittime della Strada che sarà celebrata il prossimo 19 novembre. L’attività ha consentito di effettuare 288 controlli a veicoli e conducenti e di elevare tre sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica ed una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sono stati effettuati pure 6 controlli amministrativi ad altrettanti esercizi commerciali connessi alla circolazione dei veicoli con particolare riguardo ai centri di revisione e alle autoscuole. Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata è stata rinvenuta una macchina operatrice provento di furto e un cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e riciclaggio.