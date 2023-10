NewTuscia – Il gioco d’azzardo nei casino tradizionali, e da diversi anni anche in quelli online, sta ormai conquistando sempre più persone in tutto il mondo. In realtà, si parla comunque di un settore molto complesso e particolare, in cui il rischio di incappare in brutte esperienze è sempre dietro l’angolo. Proprio per questo motivo, sono sempre di più le nazioni che richiedono una regolamentazione ferrea per le piattaforme che intendono accettare scommesse e puntate online.

Tra questi paesi c’è anche l’Italia che, prima con l’AAMS e poi con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha intrapreso un percorso di regolamentazione totale del gioco d’azzardo online. Attualmente, infatti, la licenza dell’ADM è indispensabile in Italia per le varie piattaforme che intendono operare nel Bel Paese. Ma quali sono i vantaggi della regolamentazione ADM? Ne parleremo in maniera approfondita all’interno di questo articolo in cui valuteremo con attenzione gli aspetti positivi.

Prima di iniziare il nostro percorso, però, teniamo a sottolineare due punti importanti. Il primo è che le giocate nei casinò online prevedono la possibilità di vincere delle somme in denaro, ma anche di perdere. Di conseguenza, quindi, si consiglia di puntare con la massima responsabilità e di giocare solo denaro che ci si può permettere di perdere. In alternativa, si possono scegliere giochi in versione demo, perciò senza spendere soldi.

Il secondo aspetto fondamentale, poi, è che in questo articolo parleremo dei punti di forza della licenza ADM, ma con questo non vogliamo dire che i casinò non AAMS siano del tutto inaffidabili e non sicuri. Ci sono, infatti, decine di piattaforme con licenze verificate e che effettuano serrati controlli. Tra questi, ad esempio, abbiamo la UKGC britannica, l’autorizzazione rilasciata dalla Malta Gaming Authority e quella di Curacao.

Il ruolo dell’AAMS nella regolamentazione del gioco d’azzardo

L’AAMS-ADM, come detto, è l’organo di regolamentazione responsabile per il gioco d’azzardo e le scommesse sportive in Italia. Questa agenzia nasce con il compito di regolamentare il gioco e cioè stabilire una serie di norme create appositamente per salvaguardare il giocatore e la sua esperienza.

A seguire, quindi, vedremo i motivi per cui avere una licenza ADM è fondamentale in Italia. Inoltre, scopriremo anche perché è una buona scelta optare per questi casinò online.

La protezione dei giocatori

Una delle prime ragioni per cui è l’ADM è fondamentale è, come già anticipato, la protezione dei giocatori sotto tutti i punti di vista. In particolare, ci sono tre elementi che devono essere sottolineati soprattutto nell’ottica della tutela degli utenti contro la Ludopatia, ovvero la dipendenza dal gioco d’azzardo.

Limiti di deposito: ogni giocatore può decidere in completa autonomia di autoregolarsi. In pratica, nei siti con licenza ADM durante la registrazione si può scegliere un importo di ricarica settimanale oltre il quale non si può andare. È un sistema utile soprattutto per quei giocatori che non vogliono rischiare di spendere troppi soldi nel tentativo di recuperare quanto già perso.

Autoesclusione: un altro punto fondamentale, poi, è l’autoesclusione. I giocatori, infatti, se ritengono di non essere capaci di controllarsi possono semplicemente richiedere l’autoesclusione, sia temporanea che permanente, da tutti i siti ADM-AAMS. In pratica, nessuno di questi siti potrà accettare le puntate dei giocatori autoesclusi, né tantomeno gli permetterà di creare un nuovo account.

Sezione Gioco Responsabile: ogni casinò online, secondo quanto stabilito dall’AAMS, deve avere nel proprio sito una pagina interamente dedicata al gioco responsabile. All’interno, devono esserci consigli per riconoscere la presenza o meno di un problema e numeri utili con cui mettersi in contatto per trovare un aiuto. C’è da dire, comunque, che anche i casino non AAMS devono rispettare molti dei parametri appena descritti, tra cui la sezione dedicata al Gioco Responsabile.

La lotta al gioco illegale

Un’altra ragione cruciale per cui la licenza AAMS è assolutamente necessaria, è la feroce lotta al gioco d’azzardo illegale. Senza una regolamentazione adeguata, infatti, il settore del gioco rischiava di diventare un sistema utile a riciclare denaro ottenuto illegalmente e truffare ignari giocatori. Basta considerare, infatti, che in gran parte dell’Italia il gioco era finito in mani a criminali. Questi organizzavano bische clandestine in cui venivano praticamente creati dei mini casinò, ovviamente totalmente illegali.

Naturalmente, però, i giochi erano truccati. Anche se qualcuno vinceva, poi, non veniva pagato, oltre a essere minacciato e talvolta anche picchiato. È ovvio, poi, che tutto veniva svolto senza il benché minimo versamento di tasse.

Grazie alla licenza italiana, invece, gli utenti sono in grado di riconoscere un sito legale e capire se ha superato tutti i serrati controlli dell’ADM. Come già sottolineato all’inizio di questo articolo, comunque, ci sono tanti casino non AAMS in cui giocare è assolutamente sicuro. Questo perché le autorizzazioni ottenute da tali piattaforme garantiscono la massima affidabilità.

Tassazione e finanziamento

Uno dei punti di forza della licenza ADM è che tutti i siti che vogliono riceverla devono pagare le tasse allo stato italiano. Questo denaro, poi, viene utilizzato dallo stesso ente per attivare diversi progetti volti alla lotta al gioco illegale e alla ludopatia. Insomma, almeno una parte del denaro speso dagli utenti finisce per ritornare utile a tutto il sistema di gioco italiano. Sicuramente meglio rispetto a piattaforme senza alcuna licenza che incassano totalmente il denaro puntato e che, magari, sono gestite da criminali.

Gara a migliorarsi

Infine, l’ultimo elemento di cui vogliamo parlare che riguarda i casino ADM, ma anche le piattaforme non AAMS affidabili e sicure, è la voglia di migliorarsi. Per battere la concorrenza, infatti, i concessionari devono rispettare una serie di norme, come appena visto. Questo, quindi, li spinge a fare sempre di più così da riuscire a primeggiare nei confronti dei competitor. Naturalmente, ciò non fa altro che migliorare l’esperienza dei giocatori.

Giusto per un fare un esempio finale prima di salutarci, possiamo pensare ai bonus di benvenuto. Si tratta, infatti, di un sistema che i casinò utilizzano per invogliare i giocatori a scegliere la loro piattaforma rispetto a un’altra. Il vantaggio per gli utenti è avere a propria disposizione sempre più premi e vantaggi che gli permettono di ottenere denaro omaggio.