NewTuscia – VITERBO – Oggi alle ore 17.00 si terrà presso la Sala delle Assemblee della Fondazione Carivit la conferenza dal titolo “Il progetto di Indicizzazione dei fondi manoscritti della Biblioteca Consorziale di Viterbo, primi risultati e prospettive” tenuta dal prof. Lorenzo Abbate, filologo. A seguire la visita guidata al Museo della Ceramica della Tuscia per la mostra “Figurazioni di Santa Rosa dal patrimonio della Biblioteca Consorziale di Viterbo”.

All’apertura i Saluti Istituzionali di Luigi Pasqualetti, Presidente Fondazione Carivit, e Paolo Pelliccia, Commissario Straordinario Biblioteca Consorziale Viterbo.

Il Festival è cultura! della Fondazione Carivit, è la nuova grande manifestazione nazionale promossa dall’Abi e dall’Acri, con le banche italiane e le fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf e con la partecipazione della Banca d’Italia e dell’Ivass. 17 le banche partner aderenti e 25 le fondazioni di origine bancaria.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. L’importanza sociale e culturale della manifestazione è testimoniata anche dalla Media Partnership di Rai Cultura e del TGR.

È online https://eculturadavivere.it/ecultura il sito ufficiale della manifestazione, con il calendario completo degli eventi e l’elenco delle sedi che partecipano all’iniziativa. Un sito dinamico e visivamente efficace, suddiviso in sezioni tematiche, per una navigazione più intuitiva e a portata di tutti, un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che desiderano partecipare appieno alla settimana di è cultura!

Programma è cultura! della Fondazione Carivit

7-14 ottobre 2023

11 ottobre 2023

Sala delle Assemblee – Fondazione Carivit

ore 17.00 – Conferenza “Il progetto di Indicizzazione dei fondi manoscritti della Biblioteca Consorziale, primi risultati e prospettive”, tenuta dal prof. Lorenzo Abbate, filologo.

ore 18.30 – Visita guidata alla mostra presso il Museo

13 ottobre 2023

Museo della Ceramica della Tuscia

Mini-mostra “Figurazioni di Santa Rosa dal patrimonio della Biblioteca Consorziale di Viterbo”

Orario di apertura: 10/13-15-18

Sala delle Assemblee – Fondazione Carivit

ore 17.00 – Presentazione del volume “Bonaventura Tecchi – Eurialo De Michelis, Carteggio (1932 – 1966)”, prefazione di Luciano Dottarelli, introduzione e cura di Luciana Vergaro, Casa Editrice IF Press.

14 ottobre 2023

Museo della Ceramica della Tuscia

Micro-mostra dal titolo "Figurazioni di Santa Rosa dal patrimonio della Biblioteca Consorziale di Viterbo"

Orario di apertura: 10/13-15-18

Palazzo Brugiotti: Fondazione Carivit

Visite guidate gratuite a Palazzo Brugiotti

ore 11.00 e ore 16.00

punto di ritrovo Museo della Ceramica della Tuscia

