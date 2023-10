È venerdì 13 ottobre il seminario che approfondirà come le attuali dinamiche europee di natura politica, economica ed ambientale stanno influenzando le nostre città in transizione verso il Green Deal

Il seminario promosso dal progetto di ricerca Eyes Hearts Hands co-finanziato dalla Commissione Europea per mezzo del programma quadro Horizon Europe in occasione della sua Assemblea generale a Roma

NewTuscia – ROMA – Eyes Hearts Hands Urban Revolution (EHHUR) – il progetto co-finanziato dall’UE che abbraccia i principi del New European Bauhaus con l’obiettivo guidare la trasformazione delle città tenendo conto del patrimonio locale e del contesto sociale, coinvolgendo attivamente i cittadini – ospita il 13 ottobre a Roma il seminario aperto ‘Le sfide della transizione del Green Deal: città climaticamente neutrali e programmi chiave dell’UE’. L’evento – organizzato da RIMOND, Università di Roma Tre e dal Biodistretto della Via Amerina e delle Forre in sinergia con ICONS, rappresenta un’occasione per policy maker e stakeholder per condividere idee e best practices in merito allo sviluppo urbano sostenibile.

Nello specifico, il seminario si concentrerà sulle sfide della transizione verso il Green Deal, con particolare attenzione alle città climaticamente neutrali e alle iniziative faro dell’UE. Al centro dell’incontro, il Nuovo Bauhaus Europeo (NEB), un movimento transdisciplinare che guida le società verso la sostenibilità, l’estetica e l’inclusione. Il Nuovo Bauhaus Europeo, infatti, può essere visto come un Think and do Tank, un acceleratore e una rete al tempo stesso, che intende guidare la ricerca, ispirare comportamenti virtuosi, coinvolgere i mercati e incidere sugli appalti pubblici per abilitare nuovi modi di vivere le nostre città.

La difficoltà a implementare politiche su scala locale, promuovendo attività volte a sensibilizzare i cittadini sul loro ruolo centrale di change-maker, dimostra il rischio di disallineamento tra i nuovi principi e le pratiche di attuazione. Le città e gli amministratori dei processi urbani devono essere in grado di utilizzare nuovi set di strumenti, costituiti da quadri normativi, legali e finanziari, nonché da altri mezzi adattati per affrontare la crisi climatica, per integrare obiettivi ambientali dettati dalla Commissione Europea nei processi decisionali delle città di maggiore impatto.

Il seminario Le sfide della transizione del Green Deal: città climaticamente neutrali e programmi di punta dell’UE si propone di favorire la condivisione e il confronto tra le reti europee impegnate nella trasformazione verso una sostenibilità concreta. Le iniziative faro rappresentano dei veri e propri laboratori di sperimentazione urbana per il futuro, dove si testano soluzioni reali per la riduzione dell’impatto climatico a scala locale. Questa conferenza offre un’opportunità unica per discutere la fase futura di tutte le iniziative in corso, coinvolgendo i leader che le promuovono. Un importante passo avanti verso una discussione aperta e condivisa sulla effettiva realizzazione delle sfide che ci troveremo ad affrontare per generare un impatto tangibile sulla quotidianità della vita urbana.

Agenda e maggiori informazioni sul seminario:

Venerdì 13 ottobre 2023, Università Roma Tre

Palazzo Argiletum | Via della Madonna dei Monti, 40 | aula: Urbano VIII

09:15 – inizio dei lavori

09:30 – 10:50

Panel 1 – Il processo discendente: Come il processo di policy making affronta la transizione

Modera: Luca Montuori | Professore di Progettazione Urbana – Università Roma Tre

Partecipano:

Alina-Stefania Ujupan | Joint Research Centre | New European Bauhaus

Edoardo Zanchini | Head of Office of Climate Policies | Municipality of Rome

Massimo Busuoli | Director | NTNU Brussels Office

Martina Desole | Director | European Network of Living Labs

11:10 – 13:00

Panel 2 – Il processo ascendente: Come i progetti reali influenzano la transizione

Modera: Stefano Converso | Ricercatore in Progettazione Architettonica – Università Roma Tre

Partecipano:

Costanza De Stefani | C40 | Reinventing Cities Programme

Joao Goncalves | Director of Innovation Housing Europe | Shape EU Initiative

Deborah Navarra | PhD NTNU | CrAFt initiative

Matteo Scalabrino | Senior Analyst | Bankers Without Boundaries NetZeroCities project

Miguel Angel Garcia Fuentes | Fundacion CARTIF | NEUTRALPATH Project Coordinator

Eyes Hearts Hands Urban Revolution (EEHUR)

Il progetto Eyes Hearts Hands è il progetto finanziato in partnership dall’Unione Europea con l’obiettivo di guidare la trasformazione delle città tenendo conto del patrimonio locale e del contesto sociale, abbracciando i principi del New European Bauhaus (NEB). Il progetto mira a collegare il mondo dell’arte, della cultura e dell’educazione con quello della scienza e della tecnologia. Partner italiani di riferimento: RINA-C Consulting, Rimond, ICONS, Biodistretto della via Amerina e delle Forre, Università di Roma Tre.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://eyesheartshands.eu/

RIMOND

RIMOND è stata fondata nel 2010 con l’obiettivo di mettere a terra gli ultimi progressi nel campo dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni attraverso la costituzione di un team qualificato e diversificato, continuamente alimentato dalla ricerca e dall’innovazione che, attraverso il suo Innovation Lab, confluiscono nella realizzazione di opere importanti e all’avanguardia. Come società di consulenza a 360° nel settore dell’edilizia avanzata RIMOND opera in tutto il mondo approcciando i progetti più complessi, dalle Expo Internazionali a soluzioni chiavi in mano per le Smart City e i distretti ad Energia Positiva, approcciando il panorama delle Comunità Energetiche e dell’Edilizia Near-Zero Energy e Circolare attraverso soluzioni e metodologie innovative.

ICONS

ICONS nasce nel 2016 a Lodi e opera in due principali ambiti: la ricerca pubblica europea e il mecenatismo culturale. L’organizzazione progetta strategie per creare e misurare nuovi impatti della ricerca scientifica sulla società, avvicinando i cittadini europei ai risultati della ricerca e all’innovazione.

ICONS è gestita dai due fondatori, Mario Martinoli e Elena Gaboardi, coadiuvati da un board di 4 direttori, e si avvale di circa 50 professionisti che coprono le varie aree di competenza. Per maggiori informazioni: http://www.icons.it/

BIODISTRETTO DELLA VIA AMERINA E DELLE FORRE

Il Biodistretto della Via Amerina e delle Forre nasce nel 2013 raggruppa il territorio costituito dai 13 comuni della Provincia di Viterbo (Civita Castellana, Corchiano, Castel Sant’Elia, Canepina, Calcata, Gallese, Nepi, Orte, Vasanello, Vignanello, Vallerano, Faleria, Fabrica di Roma), nonché numerose industrie, imprese agricole ed associazioni del territorio. Il Biodistretto promuove il turismo sostenibile e green insieme alle amministrazioni comunali, le attività economiche del settore e le associazioni del territorio. Tra le priorità delle attività del territorio promosse dal Biodistretto ci sono la gestione sostenibile delle risorse agricole partendo dal modello biologico di produzione-consumo, dei rifiuti, delle risorse energetiche e della riqualificazione del territorio per mezzo del risanamento delle cave. Il territorio è coinvolto nel progetto EHUUR in quanto territorio di sperimentazione coinvolgendo direttamente il comune di Nepi.