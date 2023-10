NewTuscia – VITERBI – Da pochi giorni è suonata la prima campanella nelle scuole e l’Emporio Solidale, dopo aver consegnato circa un mese fa più di 100 kit scolastici ad altrettanti giovani appartenenti alle famiglie in condizione di disagio socio-economico, scende in campo, per il terzo anno consecutivo, con il doposcuola. Da una parte un gruppo di volontarie e volontari con pregresse consolidate esperienze di docenza dall’altro 10 scolari e scolare, dagli 8 ai 10 anni, che hanno chiesto di partecipare per l’anno scolastico appena cominciato a questa esperienza didattica extrascolastica. Tutto gratuitamente.

“Abbiamo voluto realizzare- afferma Stefania Insogna coordinatrice e ideatrice del progetto- un modello di doposcuola che attraverso una dimensione educativa stimolante, uno spazio appositamente strutturato e l’esperienza consolidata di 4/5 volontarie, unisse alle metodologie tradizionali quelle innovative e attuali basate sull’uso delle tecnologie digitali”. Insomma qualcosa di più di un semplice “aiuto compiti”.

“Lo svantaggio socio-culturale è uno dei fattori che rinforza il disagio nell’apprendimento di base- prosegue la “maestra” Insogna- e il basso livello d’istruzione dei genitori, le condizioni socioeconomiche critiche, le condizioni di disoccupazione, le situazioni abitative non favorevoli, gli scarsi stimoli linguistici e culturali sono tra i fattori più rilevanti che influenzano il successo e/o l’insuccesso scolastico.”

L’attività didattica si svolgerà in due pomeriggi settimanali dalle 16.30 alle 18.30 nelle giornate di martedì e venerdì e, al termine dell’anno scolastico, proseguirà per 4 settimane nel periodo estivo con proposte varie come attività di svago, sportive, esperienze sensoriali, escursioni naturalistiche, giornate al lago e al mare. E nei pomeriggi di doposcuola c’è anche spazio per una sana e semplice merenda per tutti.

Domenico Arruzzolo, Presidente di Viterbo con Amore e Responsabile dell’Emporio Solidale: “La povertà economica molto spesso si traduce in povertà culturale, educativa, sociale e a pagare le spese maggiori sono proprio i bambini che, privati di possibilità e stimoli adeguati, aggiungono l’insuccesso scolastico alle tante privazioni. Per questo da più o meno 3 anni abbiamo voluto affiancare alle misure di aiuto alimentare proprie di un Emporio Solidale alcune proposte finalizzate a dare una risposta concreta- seppur parziale- a quella che chiamiamo più genericamente povertà relazionale: un regalo per ogni compleanno, il kit scolastico, il doposcuola e l’accesso gratuito ad attività sportive rappresentano i nostri tentativi in questo senso. Come ci riusciamo?- continua il Presidente Arruzzolo- Partecipiamo a bandi pubblici nella speranza che la proposta progettuale che presentiamo trovi una giusta considerazione. Così è stato 3 anni fa quando le risorse assegnate con il Bando Welfare di Comunità dalla Fondazione Carivit ci permisero di acquistare banchi, sedie, una lavagna interattiva multimediale, 10 notebook e materiale scolastico di varia natura. E così è oggi grazie al bando di OTB Foundation dedicato allo sviluppo di Empori Solidali in Italia.

“La Fondazione ha deciso di sostenere l’Emporio Solidale I Care di Viterbo per la molteplicità di attività proposte a sostegno dei figli delle famiglie che accedono all’emporio”, commenta Arianna Alessi vicepresidente di OTB Foundation. “Nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di constatare l’entusiasmo con cui viene gestito l’emporio e soprattutto la concretezza e rapidità con cui vengono realizzate le tante iniziative dedicate ai più piccoli, come questa del doposcuola. Non possiamo che essere felici di contribuire allo sviluppo e alla sostenibilità del progetto.”

OTB Foundation è nata nel 2006 come organizzazione non profit del gruppo OTB. Creata con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro uguali opportunità, opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione. Dalla sua nascita ad oggi, OTB Foundation ha investito in oltre 350 progetti di sviluppo sociale nel mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa 350.000 persone.