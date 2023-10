NewTuscia – VITERBO – Il primo weekend di CioccoTuscia è si è concluso e, come ogni anno, migliaia di visitatori hanno invaso le vie del centro di Viterbo e Palazzo dei Papi.

L’appuntamento da non perdere ora è per il 14 e 15 ottobre con tante bellissime attività!

Saranno presenti 27 aziende locali (tra Piazza S.Lorenzo e sala Scuderie di Palazzo dei Papi) con i loro prodotti tipici (cioccolato, dolci ma anche prodotti salati) per una estensione di banchi alimentari di oltre 100 metri lineari!

Non mancheranno i laboratori didattici di pasticceria e cioccolateria (a pagamento ma senza prenotazione).

Gli spettacoli e gli intrattenimenti saranno sempre tanti e tutti gratuiti come giocolieri, sbandieratori, majorette, mascotte del Regno di Babbo Natale, marionette, danza, musica dal vivo con il concerto dei Makka Cartoon Band previsto sabato alle 17, il CioccoTuscia Cosplay Contest in programma nel pomeriggio di domenica 15, area giochi in legno (piazza dei caduti), laboratori di teatro, area giochi per bambini e una grandissima novità….l’area giochi con il gonfiabile più grande d’Italia (piazza Unità d’Italia).

Gli orari di apertura del Festival CioccoTuscia sono 10.30 – 19.00.

Non si può mancare all’appuntamento più dolce dell’anno!