NewTuscia – VITERBO – Campionati Calcio a 5 e Calcio a 7 Open CSI Viterbo, maschile e femminile, con inizio campionato Dicembre 2023.

Le gare si svolgeranno dal lunedì al venerdì e potranno partecipare gli atleti/e con le seguenti categorie :

Open m/f nati/e dal 2008 e precedenti

Una nuova avvincente stagione sportiva targata CSI Viterbo con :

 Iscrizione gratuita.

 Si giocheranno tutte le gare con palloni ufficiali CSI Futsal.

 Saranno premiate le prime tre squadre classificate, più premio disciplina.

Le iscrizioni possono pervenire direttamente presso la Sede del Comitato, sita in Via Santa Maria in Silice 3 – Viterbo, oppure tramite mail c.c.s.i.viterbo@tin.it .

Per qualsiasi informazioni in merito è possibile contattare direttamente il Comitato Provinciale CSI nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17,30 alle ore 20,00 al numero 0761/223685 ; tramite e-mail : c.c.s.i.viterbo@tin.it oppure tutti i giorni al 348/6769951

Coordinamento Prov.le Attività Sportiva