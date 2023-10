NewTuscia – VITERBO – Confartigianato Imprese di Viterbo ricorda che il prossimo 16 ottobre 2023 scadrà il requisito di idoneità dei responsabili tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio per le imprese iscritte all’Albo nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10. Ricordiamo che lo scorso 14 febbraio è stata inviata, da parte dell’Albo Gestori Ambientali, una comunicazione ai responsabili tecnici (RT) registrati nella piattaforma, invitandoli a sostenere l’esame per tempo.

Si invitano pertanto le imprese a verificare in anticipo la scadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico per poter proseguire nella propria attività, effettuando il controllo attraverso la propria area riservata sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it dove le imprese (già iscritte o che si devono iscrivere all’Albo) hanno a disposizione la funzionalità di “ricerca RT”. Si ricorda infatti che, al verificarsi della perdita del requisito d’idoneità previsto dall’art. 13, comma 1, del DM 120/2014, in assenza di nomina di nuovo RT, saranno applicate le limitazioni e le sanzioni previste dalla Delibera n. 1/2020 che, decorsi i termini previsti, determinano il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo. I responsabili tecnici che rientrano nella casistica citata possono rinnovare il proprio requisito di idoneità mediante il superamento dell’esame relativo al modulo o ai moduli in scadenza, presso le sedi delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo.

Per prenotare l’esame è necessario iscriversi alle sessioni di verifica sul sito dell’Albo all’indirizzo https://www.albonazionalegestoriambientali.it/RT/. L’iscrizione deve essere effettuata tra i 60 e i 40 giorni prima della data dell’esame. Si rammenta infine che il mancato superamento della prova d’esame entro il termine del 16 ottobre 2023 comporta la perdita del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste per la verifica di aggiornamento. Si invitano pertanto imprese e responsabili tecnici interessati a programmare con adeguato anticipo le azioni necessarie al mantenimento dei propri requisiti per evitare interruzioni della propria attività.

In applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020, si ritiene di precisare che l’impresa sprovvista di un responsabile tecnico che non ha superato le verifiche di aggiornamento, dopo il 16 ottobre potrà continuare ad operare per 90 gg (fino al 15 gennaio 2024), nel corso dei quali il legale rappresentate assumerà le funzioni del responsabile tecnico. Dal 15 gennaio 2024 in assenza di comunicazioni da parte delle imprese di cui sopra (comunicazione variazione rt, superamento esame oppure ottenimento dispensa dall’esame del legale rappresentate in possesso dei requisiti), parte la procedura di cancellazione dall’Albo in capo alla sezione regionale di riferimento. Tale procedura può avere una durata variabile fino a 30 o più giorni in funzioni delle tempistiche delle relative sezioni regionali.

A tal riguardo Confartigianato Imprese di Viterbo tramite l’area Ambiente&Sicurezza rimane a disposizione per ulteriori informazioni al numero 0761337942 o all’indirizzo email elisa.migliorelli@confartigianato.vt.it