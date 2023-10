NewTuscia – RIETI – Al via al corso di “Tecnico superiore per la produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni olivicole” all’ITS Academy Sistema Agroalimentare di Rieti. Un percorso di studi della durata di 2 anni, suddivisi in 4 semestri per 1.800 ore e uno stage del 50% delle ore di formazione sul campo aziendale.

“La formazione ha un ruolo fondamentale nella creazione di nuove figure professionali di rilievo a livello nazionale e internazionale – spiega la presidente dell’ITS Academy Sistema Agroalimentare, Sara Paraluppi, già direttore di Coldiretti Lazio – lavoreremo in sinergia con le istituzioni e gli imprenditori del territorio per favorire sbocchi professionali ai nostri studenti. I diplomati ITS trovano lavoro dopo un anno nell’80% dei casi”.

All’incontro di presentazione del corso erano presenti anche le dirigenti dell’Istituto Tecnico Agrario Luigi di Savoia di Rieti, Raffaella Giovannetti e dell’Istituto Alberghiero “R.A. Costaggini”, Alessandra Onofri.

Al termine del biennio si conseguirà il diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF. L’ITS Academy nuova tecnologie per il Made in Italy sistema agroalimentare di Rieri è una Scuola di specializzazione di durata biennale, riservata a chi è in possesso del Diploma di Maturità e rientra nel sistema nazionale dell’istruzione terziaria professionalizzante post-diploma e a ciclo breve, promossa dal Mim e dalle Regioni per lo sviluppo d la competitività del Paese.

“I prodotti di eccellenza del nostro territorio – prosegue il presidente dell’ITS, Sara Paraluppi – rappresentano una vera ricchezza per l’economia locale e la possibilità di creare nuovi posti di lavoro, proprio grazie ad una formazione adeguata a fornire ai giovani gli strumenti adeguati per poter affrontare le sfide che questo settore richiede. Le nuove generazioni sono una grande risorsa, basti pensare che le imprese guidate da giovani nel Lazio sono cresciute del 14% rispetto a cinque anni fa e in controtendenza quello agroalimentare è l’unico settore che continua a crescere”.

Un percorso di studi completo quello che ha preso il via all’ITS Academy Sistema Agricolo, che abbraccia una formazione molto ampia dall’agronomia alle applicazioni digitali, al settore olivicolo, dal marketing alla gestione d’impresa, fino alla patologia vegetale, all’informatica e all’inglese tecnico.

“Tra le nuove figure professionali che si sono sviluppate di recente – conclude la presidente dell’ITS, Sara Paraluppi – penso a quelle nate da un’intuizione di Unaprol e Coldiretti Lazio come l’EVOlogo. Una novità assoluta nel panorama formativo, che da un lato è volta a valorizzare e promuovere la filiera olivicola, dall’altro è destinata a creare nuovi posti di lavoro. Accanto alla quale troviamo anche la fondazione della prima Scuola nazionale dell’olio extravergine d’oliva Evoo School Italia, promossa appunto da Unaprol, Coldiretti e Campagna Amica”

Per informazioni scrivere a info@agroalimentarerieti.it o visitare il sito internet http://itsacademyagroalimentarerieti.it.