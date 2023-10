NewTuscia – TARQUINIA – “Viviamo la Roccaccia anche questo weekend per uno stupendo pic nic in famiglia, approfittiamone per goderci una domenica tutta tarquiniese all’aria aperta, immersi nella natura!”. Esordisce così il Consigliere Fabio Gagni, che assieme a tutta l’Amministrazione dell’Università Agraria invita la cittadinanza a fruire dell’area pic nic della Roccaccia che per l’occasione sarà attrezzata ancora con braciere e legna e presidiata dal personale dell’Ente.

“Un’occasione da non perdere, specie perchè nella stessa domenica il FAI offrirà anche l’occasione di visitare il ritiro della Bandita di Sebastian Matta. Fare la visita in questo gioiello tarquiniese e poi godersi il nostro patrimonio verde è un’occasione davvero meravigliosa”.

L’area pic nic della Roccaccia, dopo il successo dello scorso weekend dedicato allo sport, torna dunque ad essere protagonista delle belle giornate autunnali. Continua Gagni: “L’obiettivo che condivido con tutta l’Amministrazione, e soprattutto col Presidente Tosoni e col Vicepresidente Sacripanti, è che torni la tradizione di passare la domenica in famiglia, all’aria aperta, in mezzo alla nostra natura. La domenica tarquiniese, nelle belle giornate di primavera e di autunno, deve essere alla Roccaccia. Da me, Tosoni e Sacripanti, l’ovvia raccomandazione di lasciare i luoghi puliti come vengono trovati, di non abbandonare rifiuti, di non accendere fuochi al di fuori del braciere. E’ fondamentale ricordare che i primi a curare il territorio dobbiamo proprio essere noi cittadini”.

Dall’Ente di via Garibaldi un ringraziamento ai dipendenti del centro aziendale, sempre disponibili e presenti