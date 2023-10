La VirtualUP Srl, start up innovativa con sede a Viterbo, è orgogliosa di essere stata selezionata per partecipare allo SMAU di Milano, la più importante fiera italiana dedicata all’innovazione tecnologica per imprese e startup.

L’evento si terrà il 18 e 19 ottobre presso la Fiera di Milano City, ed è uno degli eventi più attesi nel calendario italiano delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le date di Milano chiudono Il “Roadshow Smau”, dopo le tappe estere di Londra, Parigi e San Francisco, con la più grande delegazione italiana in Silicon Valley che ha coinvolto 154 persone, tra cui 44 startup, investitori, imprese come Enel, Eni, Edison, Intesa San Paolo, FS, e cinque regioni. La partecipazione di VirtualUP alla fiera rappresenta il riconoscimento del grande lavoro di ricerca e sviluppo fatto sin qui dal 2020, concepita principalmente per la realizzazione di sistemi in realtà aumentata e virtuale, ma che grazie alla crescita e alla professionalità dei suoi componenti è oggi in grado di coprire una vasta gamma di servizi tecnologici. Tra i principali traguardi che porterà tra i padiglioni c’è il Safety AR, piattaforma in realtà aumentata per la formazione del personale sulla sicurezza aziendale, già adottata con successo da società e imprese su tutto il territorio nazionale. Così come l’esperienza e la proficua collaborazione con l’università degli Studi della Tuscia, per la quale ha digitalizzato l’archivio dei libri rari e antichi, e realizzato un sistema di Infopoint, sempre in realtà aumentata con informazioni utili per studenti e docenti. Ma troveranno posto anche le sfide in corso, come la realizzazione di reti di sensori integrati e relative piattaforme interconnesse per la registrazione ed elaborazione dati, finalizzati alla gestione di infrastrutture e cantieri edili. E poi sviluppo di app personalizzate, produzione di contenuti multimediali, ambienti 3D, Metaverso e intelligenza artificiale, la VirtualUp è orgogliosa di rappresentare il nostro territorio in tutti i campi dello sviluppo tecnologico nella fiera più prestigiosa del settore, sempre pronta ad affrontare le sfide del mondo di domani!