NewTuscia- GROTTE SANTO STEFANO – Incidente stradale questa mattina intorno alle 10.30 nel comune di Grotte Santo Stefano, in via Valle Bona. Le cause sono ancora in corso di accertamento .

Presenti sul posto, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e 118.

Sembrerebbe che un mezzo agricolo con rimorchio si sia capovolto sul bordo della strada. Il conducente, rimasto schiacciato nell’abitacolo, purtroppo non è sopravvissuto. L’uomo era nato nel 1941 e risiedeva nella zona. I vigili del fuoco ne hanno estratto il corpo, prima di procedere alla rimozione del mezzo dalla carreggiata.