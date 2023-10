NewTuscia – BAGNOREGIO – Domenica 15 ottobre alle ore 17,30, presso la Casa del Vento di Bagnoregio, con il Patrocinio del Comune, Gianni Abbate rende omaggio allo scrittore Italo Calvino, nel centenario della nascita.

“Italo Calvino nasceva a Cuba esattamente cento anni fa, il 15 ottobre del 1923.” – ci dice Abbate – “Lo scrittore del Barone rampante è stato uno tra i maggiori del secondo Novecento. Di certo fu il più famoso, conosciuto e tradotto in tutto il mondo ed ha finito per rappresentare lo scrittore italiano per antonomasia. Pensate che nella classifica degli autori italiani più tradotti al mondo, Calvino è al settimo posto. Al primo posto chi ci sarà? Carlo Collodi con il suo Pinocchio. Ritornando al Barone rampante, uno dei romanzi a me più caro, qui Calvino ci fa capire che la vera ribellione richiede disciplina. Il barone rampante insegna la ricchezza che c’è in un punto di vista differente e l’importanza dell’imparare a riconoscere i meccanismi desueti della nostra società che, a volte, anche solo per pigrizia ci costringono a reiterare comportamenti sbagliati e nocivi. Ma Calvino è anche il narratore perfetto per aiutarci a decifrare la realtà in cui viviamo, ‘un mondo in cui le macchine di ferro non sono per nulla scomparse’, come scrive nella lezione americana sulla leggerezza.

La nostra realtà è andata in frantumi, tramutata in una galassia di corpuscoli infinitesimali come il suo Qfwfq delle Cosmicomiche, che galleggiano nel vuoto cosmico insieme a un colossale flusso di informazioni da cui non riusciamo più a districarci. Le “Lezioni americane” sono l’ultimo libro di Calvino, pubblicato postumo.

Nel 1984 lo scrittore venne invitato dall’Università di Harvard a tenere un ciclo di lezioni, che tuttavia non si svolgeranno a causa della sua morte. Il tema da lui scelto è quello del nuovo millennio e di come affrontarlo. Decide così di proporre sei parole chiave: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza. Quest’ultima è rimasta incompiuta perché lo scrittore morì. In quest’incontro alla Casa del Vento leggerò brani dalle sue favole, da Marcovaldo, dalla raccolta “Prima che tu dica pronto” e naturalmente la leggerezza dalle sue Lezioni americane. L’evento è in collaborazione con la libreria Novarea di Bagnoregio che sarà presente con i libri di Calvino. L’ingresso è gratuito.

