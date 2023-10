NewTuscia – CASTEL VISCARDO – Come lo scorso anno. Più dello scorso anno. Il Raduno Monaldeschi tenutosi a Castel Viscardo è stato una festa che ha coinvolto tantissimi appassionati. Molti per una volta tenutisi lontano dall’agonismo, vogliosi di pedalare e guardare con calma a tutto quel che li circonda. Altri con l’intenzione di fare gruppo, socializzare in un contesto davvero straordinario, naturale ma anche carico di storia.

Basti pensare al ristoro accolto dentro al castello di Torre Alfina: impossibile non sostare, non guardarsi intorno, non godere profondamente della sua bellezza. L’altro ristoro era nella frazione di Benano e anche lì, come un po’ su tutto il percorso, c’era tanta gente a sostenere la pedalata, dando anche indicazione agli incroci e proteggendo dal sopraggiungere delle auto.

Il tracciato era di 44 km per un dislivello di 1.000 metri, ma per i meno allenati era anche disponibile quello corto da 22 km per 300 metri. Alla fine della pedalata che ha coinvolto oltre un centinaio di biker, formando un gruppo dai mille colori di maglia, c’è stata la grande premiazione per una volta senza discussioni di piazzamento, ma unendo tutti in una grande festa. Il Raduno Monaldeschi, alla sua quinta edizione si è rivelato un successo, grazie all’attenta organizzazione della Polisportiva Castel Viscardo e alla collaborazione di tante società senza dimenticare l’Aics che ha dato la sua egida. Un successo assolutamente da ripetere.