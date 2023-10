NewTuscia – ANCONA – 3760 persone controllate, 1 persona arrestata e 6 indagate in stato di libertà, 250 servizi di vigilanza controllate 208 stazioni e 587 treni di cui 3 trasportanti merci pericolose.

20 i servizi automontati lungo linea, ai passaggi a livello e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria.

E’ questo il bilancio dell’attività svolta dagli Agenti Polfer nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo nell’operazione straordinaria denominata “Rail action week” che si è svolta dal 25 settembre al 2 di ottobre 2023 nell’ambito di Railpol , Associazione Internazionale a cui aderiscono le Polizia Ferroviarie e dei trasporti europee, dedicata alla sicurezza ferroviaria e durante la quale tutti i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e legislazioni nazionali, servizi di prevenzione in ambito ferroviario.

Una settimana speciale, cui ha collaborato nei servizi anche personale di RFI- FS Security, dedicata alla sicurezza ferroviaria in particolare alla prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario, quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole o attività vietate che mettono a repentaglio l’esercizio ferroviario e la sicurezza dei trasporti.

Gli operatori della Polfer di Pescara hanno proceduto all’arresto di un cittadino della Costa d’Avorio hanno per i reati di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale poiché all’interno dell’atrio biglietteria della stazione, in forte stato di agitazione ha danneggiato alcuni suppellettili mobili del punto informazioni delle F.S., minacciando il personale in servizio. Alla vista degli agenti è andato ancor più in escandescenza tentando di eludere il controllo e colpendo gli agenti polfer con pugni e calci. E’ stato bloccato ed arrestato anche grazie all’intervento del personale della volante giunta in ausilio.

Non sono mancati momenti di contatto con i viaggiatori al fine di sensibilizzarli sul corretto comportamento da adottare in ambito ferroviario con la distribuzione di opuscoli informativi contenenti alcuni “consigli per viaggiare in sicurezza” e gadget.

A Pescara, in occasione della manifestazione denominata “Family Day” che si è tenuta il 29 settembre u.s., sono stati allestiti gazebo espositori con funzioni di rappresentanza, accoglienza ed informazione.